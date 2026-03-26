Верховная Рада запретила начислять коммуналку на разрушенное жилье

Верховная Рада приняла во втором чтении закон, который ставит точку в спорах между поставщиками услуг и владельцами разрушенных домов.

Верховная Рада приняла во втором чтении закон № 4775-IX (проект № 13155), который регулирует порядок начисления платы за жилищно-коммунальные услуги, а также учет убытков в случае повреждения или уничтожения недвижимости. Впервые на законодательном уровне предложено четко разграничить понятия уничтоженного и поврежденного имущества именно в контексте коммунальных обязательств.

Анализ ключевых изменений и принятых правок

Новый закон относительно начисления жилищно-коммунальных услуг устанавливает различные подходы в зависимости от состояния недвижимости, пострадавшей в результате войны.

Два статуса — два финансовых режима

Документ четко разграничивает понятия уничтоженного и поврежденного имущества, от чего напрямую зависит порядок начисления платежей.

— это недвижимость, восстановление которой невозможно или экономически нецелесообразно. В таком случае начисления за коммунальные услуги и другие сопутствующие платежи полностью прекращаются с даты, указанной в акте обследования. Поврежденный объект — это имущество, которое подлежит восстановлению. Для таких объектов начисления за коммунальные услуги, в частности воду, газ и отопление, могут быть приостановлены, если использование здания представляет угрозу жизни или оно фактически не используется по назначению.

Расширение действия

Во время подготовки ко второму чтению законопроекта № 13155 депутаты внесли ряд существенных изменений, часть из которых сопровождалась возражениями и дискуссиями.

Одной из важных новелл стало расширение предмета регулирования. Благодаря первой правке название закона изменено на более широкое, охватывающее не только «коммунальные услуги», но и другие платежи, предусмотренные законодательством, связанные с недвижимостью.

Также установлены четкие временные рамки действия документа, который будет применяться в течение военного положения и еще два года после его завершения.

Обследование жилья — ключ для пересчета

Новый закон определяет, что именно процедура обследования поврежденного или уничтоженного жилья запускает механизм изменения начислений за жилищно-коммунальные услуги. Главное — официально зафиксировать факт повреждения или уничтожения. Необходимо подать заявление об обследовании, можно через ЦНАП, «Дію» или непосредственно в органы исполнительной власти.

Исполнительные органы местной власти или военные администрации обязаны провести обследование и направить уведомление о результатах обследования не позднее чем через 30 рабочих дней с момента повреждения или уничтожения объекта.

Такое уведомление направляется сразу нескольким сторонам:

владельцу недвижимости;

территориальному органу налоговой службы;

поставщикам коммунальных услуг;

управителю, ОСМД или жилищному кооперативу.

Именно уведомление является юридическим основанием для прекращения или приостановления начисления коммунальных платежей, проведения пересчета, а также для приостановки предоставления субсидий и льгот.

Особое внимание уделено ситуациям, когда проведение обследования поврежденного жилья невозможно, в частности из-за оккупации или активных боевых действий. В таких случаях объект может быть признан уничтоженным на основании заявления владельца.

Остановка и прекращение начислений

Как уже отмечалось, в случае уничтожения объекта начисление за коммунальные услуги прекращается полностью. Если же объект поврежден и непригоден для использования, применяется другой подход:

начисление за коммунальные услуги (вода, газ, тепло) приостанавливается;

плата за жилищную услугу может быть приостановлена или пересчитана по решению совладельцев;

субсидии и льготы временно приостанавливаются.

Пересчет и восстановление платежей

Пересчет осуществляется с момента фактического повреждения имущества. После восстановления объекта начисление возобновляется — с даты, определенной в новом официальном уведомлении. Также пересчет должен быть осуществлен управителем и в случае невозможности предоставления услуги в полном объеме из-за боевых действий.

Важно: совладельцы не освобождаются от обязательств, возникших до момента уничтожения или повреждения дома.

Ежеквартальные отчеты управителей

Закон обязывает управителей регулярно отчитываться перед жильцами. Это одно из важнейших изменений для рынка. Управитель должен не реже одного раза в квартал готовить детальный отчет о фактически предоставленных услугах и выполненных работах для каждого дома отдельно. Отчет должен обнародоваться общедоступным способом, а совладельцы имеют право в течение 10 дней предоставить возражения к отчету, которые управитель обязан рассмотреть. Управитель также должен обнародовать составляющие платы за абонентское обслуживание.

Компенсация расходов управителям, ОСМД, исполнителям услуг

Это одна из ключевых новелл, согласно которой компенсация предоставляется за счет государственного и местных бюджетов, международной технической или финансовой помощи, репараций и других взысканий с РФ, а также других источников, не запрещенных законом. Если компенсация уже осуществлена за счет местного бюджета — орган местного самоуправления приобретает право требования к РФ.

Важно: компенсация покрывает не только утраченную плату, но и расходы на содержание поврежденного или уничтоженного имущества.

Общие собрания

Закон вносит изменения в профильные законы о кооперации и ОСМД, предоставляя жильцам право на самоуправление в кризисных ситуациях. Общее собрание ОСМД или кооператива официально получает право принимать решения о полном или частичном освобождении отдельных совладельцев, чье имущество повреждено, от уплаты взносов на содержание дома.

Предохранители для жителей оккупированных территорий

Законом вводится мораторий на принуждение потребителя к оплате коммунальных услуг. Так, до утверждения Кабмином порядка верификации задолженности запрещается любое принуждение потребителя к оплате услуг, возникших после 24.02.2022 на оккупированных территориях. Эти долги продолжают учитываться на лицевых счетах, но не подлежат принудительному взысканию.

