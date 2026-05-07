Елизавету Лукьяненко назначат судьей Основянского райсуда Харькова – ВСП внес представление

В ноябре ВККС рекомендовала назначить Елизавету Лукьяненко на должность судьи Основянского райсуда Харькова.

Высший совет правосудия 7 мая принял решение о внесении представления Президенту Украины о назначении Лукьяненко Елизаветы Владимировны на должность судьи Основянского районного суда города Харькова.

Также 7 мая ВСП уволил в отставку судью Шевченковского райсуда Киева Кирилла Кормушина и отстранил судью Северного апелляционного хозяйственного суда Людмилу Кропивну от осуществления правосудия.

Отметим, что в течение первого квартала 2026 года Дисциплинарные палаты Высшего совета правосудия привлекли к дисциплинарной ответственности 24 судей.

В то же время в отношении 12 судей Дисциплинарные палаты ВСП приняли решение о внесении представления об их увольнении.

Напомним, что за три месяца в Украине уволили 41 судью: большинство — в отставку, пятеро — за проступки.

Что касается назначений, то в течение первого квартала 2026 года Высший совет правосудия принял решение внести Президенту Украины Владимиру Зеленскому представление о назначении 47 кандидатов на должности судей.

