ВСП уволил в отставку судью Шевченковского райсуда Киева Кирилла Кормушина

Кирилла Кормушина уволили с должности судьи Шевченковского районного суда города Киева в связи с подачей заявления об отставке.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Высший совет правосудия 7 мая принял решение об увольнении Кормушина Кирилла Александровича с должности судьи Шевченковского районного суда города Киева.

Основанием стало поданное заявление об отставке.

Отметим, что в течение первого квартала 2026 года Дисциплинарные палаты Высшего совета правосудия привлекли к дисциплинарной ответственности 24 судей.

В то же время в отношении 12 судей Дисциплинарные палаты ВСП приняли решение о внесении представления об их увольнении.

Напомним, что за три месяца в Украине уволили 41 судью: большинство — в отставку, пятеро — за проступки.

Что касается назначений, то в течение первого квартала 2026 года Высший совет правосудия принял решение внести Президенту Украины Владимиру Зеленскому представление о назначении 47 кандидатов на должности судей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.