За квартал 24 судей привлекли к дисциплинарной ответственности: 12 могут уволить

ВСП наказал 24 судей за три месяца: половине грозит увольнение.

В течение первого квартала 2026 года Дисциплинарные палаты Высшего совета правосудия привлекли к дисциплинарной ответственности 24 судей. Об этом сообщили в ВСП.

По результатам рассмотрения дисциплинарных дел в январе–марте было принято 24 соответствующих решения с применением различных видов взысканий.

В частности, предупреждения получили 9 судей. Одному судье объявили выговор с лишением права на получение доплат к должностному окладу сроком на один месяц.

Строгий выговор с лишением доплат на три месяца применили к двум судьям.

В то же время в отношении 12 судей Дисциплинарные палаты ВСП приняли решение о внесении представления об их увольнении.

Напомним, что за три месяца в Украине уволили 41 судью: большинство — в отставку, пятеро — за проступки.

Что касается назначений, то в течение первого квартала 2026 года Высший совет правосудия принял решение внести Президенту Украины Владимиру Зеленскому представление о назначении 47 кандидатов на должности судей.

Отметим, что Президент Владимир Зеленский указами №№ 309/2026–312/2026 осуществил кадровые назначения в судах общей юрисдикции.

