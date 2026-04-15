За квартал 24 судей привлекли к дисциплинарной ответственности: 12 могут уволить

13:32, 15 апреля 2026
ВСП наказал 24 судей за три месяца: половине грозит увольнение.
В течение первого квартала 2026 года Дисциплинарные палаты Высшего совета правосудия привлекли к дисциплинарной ответственности 24 судей. Об этом сообщили в ВСП.

По результатам рассмотрения дисциплинарных дел в январе–марте было принято 24 соответствующих решения с применением различных видов взысканий.

В частности, предупреждения получили 9 судей. Одному судье объявили выговор с лишением права на получение доплат к должностному окладу сроком на один месяц.

Строгий выговор с лишением доплат на три месяца применили к двум судьям.

В то же время в отношении 12 судей Дисциплинарные палаты ВСП приняли решение о внесении представления об их увольнении.

Напомним, что за три месяца в Украине уволили 41 судью: большинство — в отставку, пятеро — за проступки.

Что касается назначений, то в течение первого квартала 2026 года Высший совет правосудия принял решение внести Президенту Украины Владимиру Зеленскому представление о назначении 47 кандидатов на должности судей.

Отметим, что Президент Владимир Зеленский указами №№ 309/2026–312/2026 осуществил кадровые назначения в судах общей юрисдикции.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

Кабмин внес изменения в Порядок призыва, которые существенно меняют жизнь контрактников и процедуру подтверждения права на отсрочку для тысяч украинцев

Что предусматривают правительственные изменения в порядок мобилизации и кого они касаются.

Можно ли уволить работника из-за конфликтов в коллективе и нарушения этики: что говорит Верховный Суд

Отсутствие должностной инструкции, общие формулировки в приказах и недоказанные нарушения могут сделать увольнение незаконным.

Акционерные общества и ООО получат новые правила управления — обновят корпоративные договоры и уставы

В Украине планируют изменить правила корпоративного управления в компаниях и регистрации юридических лиц.

В Украине планируется запустить механизм «разблокирования» банковских средств на массовое строительство квартир для ВПЛ

Украинские банки смогут высвобождать капитал для новых займов, передавая права на получение процентов по действующим кредитным портфелям специализированным платформам.

Местные советы обяжут помогать активистам: как изменятся правила создания органов самоорганизации населения

Домовые, уличные и поселковые комитеты получат часть полномочий советов и ресурсы на благоустройство по новым правилам.

