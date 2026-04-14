Назначение судей с начала 2026 года: ВСП внес Президенту представление на 47 кандидатов

Преобладающее большинство кандидатов — в апелляционные общие суды.

В течение первого квартала 2026 года Высший совет правосудия принял решение внести Президенту Украины Владимиру Зеленскому представление о назначении 47 кандидатов на должности судей.

В частности, речь идет о:

9 судей в местные общие суды;

31 судью в апелляционные общие суды;

4 судей в апелляционные хозяйственные суды;

3 судей в апелляционные административные суды.

ВСП указывает, что с начала 2026 года Президент поддержал часть этих представлений — назначено 36 судей в апелляционные и местные суды.

