Призначення суддів з початку 2026 року: ВРП внесла Президенту подання на 47 кандидатів
11:12, 14 квітня 2026
Переважна більшість кандидатів — до апеляційних загальних судів.
Упродовж першого кварталу 2026 року Вища рада правосуддя ухвалила рішення внести Президенту України Володимиру Зеленському подання про призначення 47 кандидатів на посади суддів.
Зокрема, йдеться про:
- 9 суддів до місцевих загальних судів;
- 31 суддю до апеляційних загальних судів;
- 4 суддів до апеляційних господарських судів;
- 3 суддів до апеляційних адміністративних судів.
ВРП вказує, що від початку 2026 року Президент підтримав частину цих подань — призначено 36 суддів до апеляційних та місцевих судів.
