Призначення суддів з початку 2026 року: ВРП внесла Президенту подання на 47 кандидатів

Переважна більшість кандидатів — до апеляційних загальних судів.

Упродовж першого кварталу 2026 року Вища рада правосуддя ухвалила рішення внести Президенту України Володимиру Зеленському подання про призначення 47 кандидатів на посади суддів.

Зокрема, йдеться про:

9 суддів до місцевих загальних судів;

31 суддю до апеляційних загальних судів;

4 суддів до апеляційних господарських судів;

3 суддів до апеляційних адміністративних судів.

ВРП вказує, що від початку 2026 року Президент підтримав частину цих подань — призначено 36 суддів до апеляційних та місцевих судів.

