  1. Суд інфо

Призначення суддів з початку 2026 року: ВРП внесла Президенту подання на 47 кандидатів

11:12, 14 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Переважна більшість кандидатів — до апеляційних загальних судів.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Упродовж першого кварталу 2026 року Вища рада правосуддя ухвалила рішення внести Президенту України Володимиру Зеленському подання про призначення 47 кандидатів на посади суддів.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Зокрема, йдеться про:

  • 9 суддів до місцевих загальних судів;
  • 31 суддю до апеляційних загальних судів;
  • 4 суддів до апеляційних господарських судів;
  • 3 суддів до апеляційних адміністративних судів.

ВРП вказує, що від початку 2026 року Президент підтримав частину цих подань — призначено 36 суддів до апеляційних та місцевих судів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]