За три месяца в Украине уволили 41 судью: большинство — в отставку, пятеро — за проступки

За первый квартал года были уволены десятки судей.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В течение первого квартала 2026 года Высший совет правосудия принял решение об увольнении 41 судьи.

Как сообщили в ВСП, подавляющее большинство увольнений произошло по общим основаниям — таких решений было 36. В частности, 35 судей подали заявления об отставке, еще один — заявление по собственному желанию.

В то же время пять судей были уволены по особым обстоятельствам — в связи с совершением существенного дисциплинарного проступка.

Что касается назначений, то в течение первого квартала 2026 года Высший совет правосудия принял решение внести Президенту Украины Владимиру Зеленскому представление о назначении 47 кандидатов на должности судей.

Отметим, что Президент Владимир Зеленский указами №№ 309/2026–312/2026 осуществил кадровые назначения в судах общей юрисдикции.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.