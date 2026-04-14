Президент Владимир Зеленский назначил четырех судей, в том числе трех в Черниговский апелляционный суд и одну в Ковельский горрайонный суд Волынской области.

Президент Владимир Зеленский указами №№ 309/2026-312/2026 осуществил кадровые назначения в судах общей юрисдикции. Документы опубликованы на сайте главы государства.

В частности, Иван Окостень назначен на должность судьи Ковельского горрайонного суда Волынской области. В то же время сразу три судьи назначены в Черниговский апелляционный суд — Александр Любчик, Александр Разгуляев и Александр Луговец.

В указах отмечается, что назначение осуществлено в соответствии с положениями Конституции Украины, в том числе статьями 126–128, а также Законом Украины «О судоустройстве и статусе судей», регулирующими порядок формирования судейского корпуса.

