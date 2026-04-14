Президент Володимир Зеленський призначив чотирьох суддів, зокрема трьох до Чернігівського апеляційного суду та одну — до Ковельського міськрайонного суду Волинської області.

Президент Володимир Зеленський указами №№ 309/2026–312/2026 здійснив кадрові призначення в судах загальної юрисдикції. Документи опубліковані на сайті глави держави.

Зокрема, Іванну Окостень призначено на посаду судді Ковельського міськрайонного суду Волинської області. Водночас одразу трьох суддів призначено до Чернігівського апеляційного суду — Олександра Любчика, Олександру Разгуляєву та Олександра Луговця.

В указах зазначається, що призначення здійснено відповідно до положень Конституції України, зокрема статей 126–128, а також Закону України «Про судоустрій і статус суддів», які регулюють порядок формування суддівського корпусу.

