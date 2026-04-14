  1. В Україні
  2. / Суд інфо

За три місяці в Україні звільнили 41 суддю: більшість — у відставку, п’ять — за проступки

13:36, 14 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
За перший квартал року було звільнено десятки суддів.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Упродовж першого кварталу 2026 року Вища рада правосуддя ухвалила рішення про звільнення 41 судді.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Як повідомили у ВРП, переважна більшість звільнень відбулася за загальними обставинами — таких рішень було 36. Зокрема, 35 суддів подали заяви про відставку, ще один — заяву за власним бажанням.

Водночас п’ять суддів були звільнені за особливими обставинами — у зв’язку з вчиненням істотного дисциплінарного проступку.

Щодо призначень, то упродовж першого кварталу 2026 року Вища рада правосуддя ухвалила рішення внести Президенту України Володимиру Зеленському подання про призначення 47 кандидатів на посади суддів.

Зауважимо, що Президент Володимир Зеленський указами №№ 309/2026–312/2026 здійснив кадрові призначення в судах загальної юрисдикції.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]