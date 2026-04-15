За квартал 24 суддів притягнули до дисциплінарної відповідальності: 12 можуть звільнити

13:32, 15 квітня 2026
ВРП покарала 24 суддів за три місяці: половині загрожує звільнення.
Фото: depositphotos
Упродовж першого кварталу 2026 року Дисциплінарні палати Вищої ради правосуддя притягнули до дисциплінарної відповідальності 24 суддів. Про це повідомили у ВРП.

За результатами розгляду дисциплінарних справ у січні–березні було ухвалено 24 відповідні рішення із застосуванням різних видів стягнень.

Зокрема, попередження отримали 9 суддів. Одному судді оголосили догану з позбавленням права на отримання доплат до посадового окладу строком на один місяць.

Сувору догану з позбавленням доплат на три місяці застосували до двох суддів.

Водночас щодо 12 суддів Дисциплінарні палати ВРП ухвалили рішення про внесення подання про їх звільнення.

Нагадаємо, що за три місяці в Україні звільнили 41 суддю: більшість — у відставку, п’ять — за проступки.

Щодо призначень, то упродовж першого кварталу 2026 року Вища рада правосуддя ухвалила рішення внести Президенту України Володимиру Зеленському подання про призначення 47 кандидатів на посади суддів.

Зауважимо, що Президент Володимир Зеленський указами №№ 309/2026–312/2026 здійснив кадрові призначення в судах загальної юрисдикції.

