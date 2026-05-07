ВРП звільнила у відставку суддю Шевченківського райсуду Києва Кирила Кормушина

Кирила Кормушина звільнили з посади судді Шевченківського районного суду міста Києва у зв’язку з поданням заяви про відставку.

Вища рада правосуддя 7 травня ухвалила рішення про звільнення Кормушина Кирила Олександровича з посади судді Шевченківського районного суду міста Києва.

Підставою стало подання заяви про відставку.

Зазначимо, що упродовж першого кварталу 2026 року Дисциплінарні палати Вищої ради правосуддя притягнули до дисциплінарної відповідальності 24 суддів.

Водночас щодо 12 суддів Дисциплінарні палати ВРП ухвалили рішення про внесення подання про їх звільнення.

Нагадаємо, що за три місяці в Україні звільнили 41 суддю: більшість — у відставку, п’ять — за проступки.

Щодо призначень, то упродовж першого кварталу 2026 року Вища рада правосуддя ухвалила рішення внести Президенту України Володимиру Зеленському подання про призначення 47 кандидатів на посади суддів.

