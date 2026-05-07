Высший совет правосудия отстранил судью Людмилу Кропивную от осуществления правосудия

Судья Людмила Кропивная, которую подозревают в получении неправомерной выгоды, не сможет рассматривать дела до завершения уголовного производства.

Высший совет правосудия рассмотрел ходатайство заместителя Генерального прокурора — руководителя САП Александра Клименко об отстранении судьи Северного апелляционного хозяйственного суда Людмилы Кропивной от осуществления правосудия.

Вот подробный пересказ того, как развивались события и что было озвучено во время выступления:

Судья Кропивная подозревается в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 368-5 УК Украины (незаконное обогащение), ч. 2 ст. 366-2 (декларирование недостоверной информации).

Прокурор подчеркивал, что пребывание в должности позволяет судье влиять на свидетелей (которые являются работниками того же суда) и уничтожать или подделывать документы, которые еще могут иметь значение для следствия. Было заявлено, что дальнейшее осуществление правосудия подозреваемым лицом подрывает авторитет судебной власти и доверие общества к решениям Северного апелляционного хозяйственного суда.

Прокурор просил установить срок отстранения в пределах срока досудебного расследования. Ранее в отношении нее уже применялись меры обеспечения, но сейчас возникла необходимость продления/установления срока отстранения из-за новых обстоятельств расследования.

Защита Людмилы Кропивной во время выступления пыталась апеллировать к следующему:

Адвокаты указали на нарушения при вручении подозрения и проведении обысков. Они утверждают, что доказательства, на которых основывается подозрение, являются «шаткими» и полученными с нарушением процедуры.

Защита заверила, что за все время с момента объявления подозрения Людмила Кропивная никоим образом не препятствовала следствию, не пыталась влиять на свидетелей или выехать из страны.

Был сделан акцент на многолетнем стаже работы, отсутствии предыдущих дисциплинарных взысканий и положительных характеристиках с места работы. Защита просила отказать в отстранении, считая его «чрезмерной мерой», парализующей работу коллегии.

В конечном итоге ВСП решил ходатайство заместителя Генерального прокурора — руководителя САП Александра Клименко удовлетворить. Временно отстранена судья Северного апелляционного хозяйственного суда Людмила Кропивная от осуществления правосудия до дня вступления в законную силу приговора суда или закрытия уголовного производства. Решение принято большинством голосов.

