Вища рада правосуддя відсторонила суддю Людмилу Кропивну від здійснення правосуддя

Суддя Людмила Кропивна, яку підозрюють в одержанні неправомірної вигоди, не зможе розглядати справи до завершення кримінального провадження.

Вища рада правосуддя розглянула клопотання заступника Генерального прокурора — керівника САП Олександра Клименка про відсторонення судді Північного апеляційного господарського суду Людмили Кропивної від здійснення правосуддя.

Ось детальний переказ того, як розвивалися події та що було озвучено під час виступу:

Суддя Кропивна підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-5 КК України (незаконне збагачення), ч. 2 ст. 366-2 (декларування недостовірної інформації ).

Прокурор наголошував, що перебування на посаді дозволяє судді впливати на свідків (які є працівниками того ж суду) та знищувати або підробляти документи, які ще можуть мати значення для слідства. Було заявлено, що подальше здійснення правосуддя підозрюваною особою підриває авторитет судової влади та довіру суспільства до рішень Північного апеляційного господарського суду.

Прокурор просив встановити строк відсторонення в межах строку досудового розслідування.

Раніше щодо неї вже застосовувалися заходи забезпечення, але зараз виникла необхідність продовження/встановлення терміну відсторонення через нові обставини розслідування.

Захист Людмили Кропивної під час виступу намагався апелювати до наступного:

Адвокати вказали на порушення під час вручення підозри та проведення обшуків. Вони стверджують, що докази, на яких ґрунтується підозрі, є «хиткими» та отриманими з порушенням процедури.

Захист запевнив, що за весь час з моменту оголошення підозри Людмила Кропивна жодним чином не перешкоджала слідству, не намагалася впливати на свідків чи виїхати з країни.

Було наголошено на багаторічному стажі роботи, відсутності попередніх дисциплінарних стягнень та позитивних характеристиках з місця роботи. Захист просив відмовити у відстороненні, вважаючи його «надмірним заходом», що паралізує роботу колегії.

В кінцевому підсумку ВРП вирішила клопотання заступника Генерального прокурора — керівника САП Олександра Клименка задовольнити. Тимчасово відсторонено суддю Північного апеляційного господарського суду Людмилу Кропивну від здійснення правосуддя до дня набрання законної сили вироком суду або закриття кримінального провадження. Рішення прийнято більшістю голосів.

