  1. Публікації
  2. / Суд інфо

Вища рада правосуддя відсторонила суддю Людмилу Кропивну від здійснення правосуддя

10:55, 7 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Суддя Людмила Кропивна, яку підозрюють в одержанні неправомірної вигоди, не зможе розглядати справи до завершення кримінального провадження.
Вища рада правосуддя відсторонила суддю Людмилу Кропивну від здійснення правосуддя
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вища рада правосуддя розглянула клопотання заступника Генерального прокурора — керівника САП Олександра Клименка  про відсторонення  судді Північного апеляційного господарського суду Людмили Кропивної від здійснення правосуддя.  

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Ось детальний переказ того, як розвивалися події та що було озвучено під час виступу:

Суддя Кропивна підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-5 КК України (незаконне збагачення), ч. 2 ст. 366-2 (декларування недостовірної інформації ).

Прокурор наголошував, що перебування на посаді дозволяє судді впливати на свідків (які є працівниками того ж суду) та знищувати або підробляти документи, які ще можуть мати значення для слідства.  Було заявлено, що подальше здійснення правосуддя підозрюваною особою підриває авторитет судової влади та довіру суспільства до рішень Північного апеляційного господарського суду.

Прокурор просив встановити строк відсторонення в межах строку досудового розслідування.

Раніше щодо неї вже застосовувалися заходи забезпечення, але зараз виникла необхідність продовження/встановлення терміну відсторонення через нові обставини розслідування.

Захист Людмили Кропивної під час виступу намагався апелювати до наступного:

Адвокати вказали на порушення під час вручення підозри та проведення обшуків. Вони стверджують, що докази, на яких ґрунтується підозрі, є «хиткими» та отриманими з порушенням процедури.

Захист запевнив, що за весь час з моменту оголошення підозри Людмила Кропивна жодним чином не перешкоджала слідству, не намагалася впливати на свідків чи виїхати з країни.

Було наголошено на багаторічному стажі роботи, відсутності попередніх дисциплінарних стягнень та позитивних характеристиках з місця роботи. Захист просив відмовити у відстороненні, вважаючи його «надмірним заходом», що паралізує роботу колегії.

В кінцевому підсумку ВРП вирішила клопотання заступника Генерального прокурора — керівника САП Олександра Клименка задовольнити. Тимчасово відсторонено суддю Північного апеляційного господарського суду Людмилу Кропивну від здійснення правосуддя до дня набрання законної сили вироком суду або закриття кримінального провадження. Рішення прийнято більшістю голосів. 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд суддя ВРП

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Хто претендує на посади суддів КСУ: результати оцінювання Дорадчої групи експертів

Дорадча група експертів завершила оцінювання кандидатів на дві вакантні посади суддів Конституційного Суду України за квотою Верховної Ради.

Вища рада правосуддя відсторонила суддю Людмилу Кропивну від здійснення правосуддя

Суддя Людмила Кропивна, яку підозрюють в одержанні неправомірної вигоди, не зможе розглядати справи до завершення кримінального провадження.

Спори з ТЦК онлайн: чи можна оскаржити дії дистанційно у 2026 році

Оскаржити дії ТЦК дистанційно можливо, однак електронне звернення до суду вимагає дотримання процесуальних правил.

Розлучення в Україні можливе навіть без згоди одного з подружжя — як працює процедура через суд і РАЦС

Заперечення одного з подружжя не зупиняє процес розлучення — закон передбачає механізм, який дозволяє розірвати шлюб без згоди партнера.

Калугіна, Семенников та Михайленко стали першими суддями Апеляційної палати ВАКС, яких ВРП притягнула до дисциплінарної відповідальності

Калугіна Інна, Семенников Олександр та Михайленко Дмитро отримали попередження від ВРП через розширене тлумачення власних повноважень.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]