Єлизавету Лук’яненко призначать суддею Основ’янського райсуду Харкова – ВРП внесла подання

11:21, 7 травня 2026
У листопаді ВККС рекомендувала призначити Єлизавету Лук’яненко на посаду судді Основ’янського райсуду Харкова.
Вища рада правосуддя 7 травня ухвалила рішення про внесення подання Президентові України щодо призначення Лук’яненко Єлизавети Володимирівни на посаду судді Основ’янського районного суду міста Харкова.

Також 7 травня ВРП звільнила у відставку суддю Шевченківського райсуду Києва Кирила Кормушина та відсторонила суддю Північного апеляційного господарського суду Людмилу Кропивну від здійснення правосуддя.

Зазначимо, що упродовж першого кварталу 2026 року Дисциплінарні палати Вищої ради правосуддя притягнули до дисциплінарної відповідальності 24 суддів.

Водночас щодо 12 суддів Дисциплінарні палати ВРП ухвалили рішення про внесення подання про їх звільнення.

Нагадаємо, що за три місяці в Україні звільнили 41 суддю: більшість — у відставку, п’ять — за проступки.

Щодо призначень, то упродовж першого кварталу 2026 року Вища рада правосуддя ухвалила рішення внести Президенту України Володимиру Зеленському подання про призначення 47 кандидатів на посади суддів.

