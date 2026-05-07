В Украине утвердили программу мероприятий ко Дню памяти павших защитников

Символ «Подсолнух» станет знаком Дня памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет Министров утвердил план мероприятий ко Дню памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность государства. Соответствующие мероприятия пройдут в 2026 году.

План предусматривает использование памятного знака «Подсолнух» как официального символа Дня памяти защитников Украины. Также планируется проведение выставок уничтоженной военной техники и вооружения вооруженных формирований РФ на территории Украины.

Кроме того, в рамках мероприятий состоится торжественное возложение цветов к памятникам и мемориалам, а также общедоступные физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.