В Украине утвердили программу мероприятий ко Дню памяти павших защитников

12:23, 7 мая 2026
Символ «Подсолнух» станет знаком Дня памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость.
Кабинет Министров утвердил план мероприятий ко Дню памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность государства. Соответствующие мероприятия пройдут в 2026 году.

План предусматривает использование памятного знака «Подсолнух» как официального символа Дня памяти защитников Украины. Также планируется проведение выставок уничтоженной военной техники и вооружения вооруженных формирований РФ на территории Украины.

Кроме того, в рамках мероприятий состоится торжественное возложение цветов к памятникам и мемориалам, а также общедоступные физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия.

