В Україні затвердили програму заходів до Дня пам’яті полеглих захисників

Символ «Сонях» стане знаком Дня пам’яті захисників України, які загинули у боротьбі за незалежність.

Кабінет Міністрів затвердив план заходів до Дня пам’яті захисників України, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність держави. Відповідні заходи відбудуться у 2026 році.

План передбачає використання пам’ятного знака «Сонях» як офіційного символу Дня пам’яті захисників України. Також заплановано проведення виставок знищеної військової техніки та озброєння збройних формувань РФ на території України.

Крім того, у межах заходів відбудуться урочисті покладання квітів до пам’ятників і меморіалів, а також загальнодоступні фізкультурно-оздоровчі та спортивні заходи.

