Налоговая запустила дашборд с данными об использовании РРО/ПРРО и расчетных операциях бизнеса

Государственная налоговая служба запустила интерактивный дашборд с открытыми данными об использовании РРО/ПРРО, расчетных операциях бизнеса и экономической активности в Украине.

Государственная налоговая служба запустила новый интерактивный дашборд «Аналитика РРО/ПРРО в Украине: ключевые показатели», который предоставляет доступ к открытым данным об использовании кассовых аппаратов и состоянии экономической активности в стране.

Инструмент представила глава ГНС Леся Карнаух во время встречи с представителями бизнес-ассоциаций.

Что показывает дашборд:

использование РРО и ПРРО по данным фискальных чеков;

рыночную активность бизнеса;

масштабы и структуру расчетных операций;

фактический экономический «пульс» государства.

Для кого полезна эта информация:

для бизнеса — видеть рыночную активность;

для медиа и экспертов — работать с объективными экономическими индикаторами;

для общества — понимать структуру расчетов;

для органов власти — анализировать фискализацию по регионам.

Дашборд содержит обезличенные и обобщенные данные за период с 2025 года по первый квартал 2026 года. Информация будет обновляться ежемесячно с добавлением показателей за предыдущий период. Все данные являются открытыми и доступны для свободного доступа.

Дашборд состоит из 4 разделов:

Аналитика показывает обобщенную картину:

сколько бизнесов работают с РРО/ПРРО;

сколько РРО/ПРРО зарегистрировано и реально используется;

каков общий объем операций, в том числе отдельно по подакцизным товарам;

какие формы расчетов используются.

Динамика показывает, как меняются показатели из месяца в месяц:

соотношение наличных и безналичных расчетов;

динамику продаж подакцизных товаров.

Таблица предоставляет детализацию по регионам:

количества зарегистрированных РРО/ПРРО;

объемов расчетов;

объемов продаж подакцизных товаров.

Карта визуально отображает экономическую активность по всей стране:

где сосредоточено наибольшее количество расчетов через РРО/ПРРО;

где активность ниже.

Дашборд планируют постоянно совершенствовать и дополнять новыми возможностями. Следующие этапы:

расширение сравнительной аналитики, в частности возможность анализа изменений во времени и сравнения показателей с предыдущими периодами;

углубление аналитических срезов по регионам, типам бизнеса и формам расчетов;

повышение понятности представления данных через обобщенные выводы и визуальные индикаторы.

