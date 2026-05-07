Налоговая запустила дашборд с данными об использовании РРО/ПРРО и расчетных операциях бизнеса
Государственная налоговая служба запустила новый интерактивный дашборд «Аналитика РРО/ПРРО в Украине: ключевые показатели», который предоставляет доступ к открытым данным об использовании кассовых аппаратов и состоянии экономической активности в стране.
Инструмент представила глава ГНС Леся Карнаух во время встречи с представителями бизнес-ассоциаций.
Что показывает дашборд:
- использование РРО и ПРРО по данным фискальных чеков;
- рыночную активность бизнеса;
- масштабы и структуру расчетных операций;
- фактический экономический «пульс» государства.
Для кого полезна эта информация:
- для бизнеса — видеть рыночную активность;
- для медиа и экспертов — работать с объективными экономическими индикаторами;
- для общества — понимать структуру расчетов;
- для органов власти — анализировать фискализацию по регионам.
Дашборд содержит обезличенные и обобщенные данные за период с 2025 года по первый квартал 2026 года. Информация будет обновляться ежемесячно с добавлением показателей за предыдущий период. Все данные являются открытыми и доступны для свободного доступа.
Дашборд состоит из 4 разделов:
Аналитика показывает обобщенную картину:
- сколько бизнесов работают с РРО/ПРРО;
- сколько РРО/ПРРО зарегистрировано и реально используется;
- каков общий объем операций, в том числе отдельно по подакцизным товарам;
- какие формы расчетов используются.
Динамика показывает, как меняются показатели из месяца в месяц:
- соотношение наличных и безналичных расчетов;
- динамику продаж подакцизных товаров.
Таблица предоставляет детализацию по регионам:
- количества зарегистрированных РРО/ПРРО;
- объемов расчетов;
- объемов продаж подакцизных товаров.
Карта визуально отображает экономическую активность по всей стране:
- где сосредоточено наибольшее количество расчетов через РРО/ПРРО;
- где активность ниже.
Дашборд планируют постоянно совершенствовать и дополнять новыми возможностями. Следующие этапы:
- расширение сравнительной аналитики, в частности возможность анализа изменений во времени и сравнения показателей с предыдущими периодами;
- углубление аналитических срезов по регионам, типам бизнеса и формам расчетов;
- повышение понятности представления данных через обобщенные выводы и визуальные индикаторы.
