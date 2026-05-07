  1. В Украине

Налоговая запустила дашборд с данными об использовании РРО/ПРРО и расчетных операциях бизнеса

10:17, 7 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Государственная налоговая служба запустила интерактивный дашборд с открытыми данными об использовании РРО/ПРРО, расчетных операциях бизнеса и экономической активности в Украине.
Налоговая запустила дашборд с данными об использовании РРО/ПРРО и расчетных операциях бизнеса
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Государственная налоговая служба запустила новый интерактивный дашборд «Аналитика РРО/ПРРО в Украине: ключевые показатели», который предоставляет доступ к открытым данным об использовании кассовых аппаратов и состоянии экономической активности в стране.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Инструмент представила глава ГНС Леся Карнаух во время встречи с представителями бизнес-ассоциаций.

Что показывает дашборд:

  • использование РРО и ПРРО по данным фискальных чеков;
  • рыночную активность бизнеса;
  • масштабы и структуру расчетных операций;
  • фактический экономический «пульс» государства.

Для кого полезна эта информация:

  • для бизнеса — видеть рыночную активность;
  • для медиа и экспертов — работать с объективными экономическими индикаторами;
  • для общества — понимать структуру расчетов;
  • для органов власти — анализировать фискализацию по регионам.

Дашборд содержит обезличенные и обобщенные данные за период с 2025 года по первый квартал 2026 года. Информация будет обновляться ежемесячно с добавлением показателей за предыдущий период. Все данные являются открытыми и доступны для свободного доступа.

Дашборд состоит из 4 разделов:

Аналитика показывает обобщенную картину:

  • сколько бизнесов работают с РРО/ПРРО;
  • сколько РРО/ПРРО зарегистрировано и реально используется;
  • каков общий объем операций, в том числе отдельно по подакцизным товарам;
  • какие формы расчетов используются.

Динамика показывает, как меняются показатели из месяца в месяц:

  • соотношение наличных и безналичных расчетов;
  • динамику продаж подакцизных товаров.

Таблица предоставляет детализацию по регионам:

  • количества зарегистрированных РРО/ПРРО;
  • объемов расчетов;
  • объемов продаж подакцизных товаров.

Карта визуально отображает экономическую активность по всей стране:

  • где сосредоточено наибольшее количество расчетов через РРО/ПРРО;
  • где активность ниже.

Дашборд планируют постоянно совершенствовать и дополнять новыми возможностями. Следующие этапы:

  • расширение сравнительной аналитики, в частности возможность анализа изменений во времени и сравнения показателей с предыдущими периодами;
  • углубление аналитических срезов по регионам, типам бизнеса и формам расчетов;
  • повышение понятности представления данных через обобщенные выводы и визуальные индикаторы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

налоговая ГНС

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

Кто претендует на должности судей КСУ: результаты оценивания Консультативной группы экспертов

Консультативная группа экспертов завершила оценивание кандидатов на две вакантные должности судей Конституционного Суда Украины по квоте Верховной Рады.

Высший совет правосудия отстранил судью Людмилу Кропивную от осуществления правосудия

Судья Людмила Кропивная, которую подозревают в получении неправомерной выгоды, не сможет рассматривать дела до завершения уголовного производства.

Споры с ТЦК онлайн: можно ли обжаловать действия дистанционно в 2026 году

Обжаловать действия ТЦК дистанционно возможно, однако электронное обращение в суд требует соблюдения процессуальных правил.

Развод в Украине возможен даже без согласия одного из супругов — как работает процедура через суд и ЗАГС

Развод в Украине возможен даже без согласия одного из супругов — закон предусматривает механизмы, которые позволяют расторгнуть брак независимо от позиции второй стороны.

Калугина, Семенников и Михайленко стали первыми судьями Апелляционной палаты ВАКС, которых ВСП привлек к дисциплинарной ответственности

Калугина Инна, Семенников Александр и Михайленко Дмитрий получили предупреждение от ВСП из-за расширенного толкования собственных полномочий

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]