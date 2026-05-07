  1. В Україні

Податкова запустила дашборд з даними про використання РРО/ПРРО та розрахункові операції бізнесу

10:17, 7 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Державна податкова служба запустила інтерактивний дашборд з відкритими даними про використання РРО/ПРРО, розрахункові операції бізнесу та економічну активність в Україні.
Податкова запустила дашборд з даними про використання РРО/ПРРО та розрахункові операції бізнесу
фото: ДПС
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Державна податкова служба запустила новий інтерактивний дашборд «Аналітика РРО/ПРРО в Україні: ключові показники», який дає доступ до відкритих даних про використання касових апаратів та стан економічної активності в країні.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Інструмент презентувала очільниця ДПС Леся Карнаух під час зустрічі з представниками бізнес-асоціацій.

Що показує дашборд:

  • використання РРО та ПРРО за даними фіскальних чеків;
  • ринкову активність бізнесу;
  • масштаби та структуру розрахункових операцій;
  • фактичний економічний «пульс» держави.

Для кого корисна ця інформація:

  • бізнесу – бачити ринкову активність,
  • медіа та експертів – працювати з об’єктивними економічними індикаторами,
  • суспільства – розуміти структуру розрахунків,
  • органів влади – аналізувати фіскалізацію по регіонах.

Дашборд містить знеособлені та узагальнені дані за період із 2025 року до першого кварталу 2026 року. Інформацію оновлюватимуть щомісяця, додаючи показники за попередній період. Усі дані є відкритими для вільного доступу. 

Дашборд складається з 4 розділів:

- Аналітика показує узагальнену картину:

  • скільки бізнесів працюють з РРО/ПРРО;
  • скільки РРО/ПРРО зареєстровано та реально використовується;
  • який загальний обсяг операцій, у тому числі, окремо підакцизних товарів;
  • яка форма розрахунків.

- Динаміка вказує як змінюються показники з місяця в місяць:

  • співвідношення готівкових і безготівкових розрахунків;
  • динаміку продажу підакцизних товарів.

- Таблиця дає деталізацію по регіонах кількості:

  • зареєстрованих РРО/ПРРО;
  • обсягів розрахунків;
  • обсягів продажу підакцизних товарів.

- Карта, яка візуально показує економічну активність по всій країні:

  • де зосереджено найбільше розрахунків через РРО/ПРРО;
  • де активність нижча.

Дашборд планують постійно вдосконалювати та доповнювати новими можливостями. Наступні етапи:

  • розширення порівняльної аналітики, зокрема можливість аналізу змін у часі та порівняння показників з попередніми періодами;
  • поглиблення аналітичних зрізів за регіонами, типами бізнесу та формами розрахунків;
  • підвищення зрозумілості подання даних через узагальнені висновки та візуальні індикатори.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

податкова ДПС

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Хто претендує на посади суддів КСУ: результати оцінювання Дорадчої групи експертів

Дорадча група експертів завершила оцінювання кандидатів на дві вакантні посади суддів Конституційного Суду України за квотою Верховної Ради.

Вища рада правосуддя відсторонила суддю Людмилу Кропивну від здійснення правосуддя

Суддя Людмила Кропивна, яку підозрюють в одержанні неправомірної вигоди, не зможе розглядати справи до завершення кримінального провадження.

Спори з ТЦК онлайн: чи можна оскаржити дії дистанційно у 2026 році

Оскаржити дії ТЦК дистанційно можливо, однак електронне звернення до суду вимагає дотримання процесуальних правил.

Розлучення в Україні можливе навіть без згоди одного з подружжя — як працює процедура через суд і РАЦС

Заперечення одного з подружжя не зупиняє процес розлучення — закон передбачає механізм, який дозволяє розірвати шлюб без згоди партнера.

Калугіна, Семенников та Михайленко стали першими суддями Апеляційної палати ВАКС, яких ВРП притягнула до дисциплінарної відповідальності

Калугіна Інна, Семенников Олександр та Михайленко Дмитро отримали попередження від ВРП через розширене тлумачення власних повноважень.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]