Податкова запустила дашборд з даними про використання РРО/ПРРО та розрахункові операції бізнесу
Державна податкова служба запустила новий інтерактивний дашборд «Аналітика РРО/ПРРО в Україні: ключові показники», який дає доступ до відкритих даних про використання касових апаратів та стан економічної активності в країні.
Інструмент презентувала очільниця ДПС Леся Карнаух під час зустрічі з представниками бізнес-асоціацій.
Що показує дашборд:
- використання РРО та ПРРО за даними фіскальних чеків;
- ринкову активність бізнесу;
- масштаби та структуру розрахункових операцій;
- фактичний економічний «пульс» держави.
Для кого корисна ця інформація:
- бізнесу – бачити ринкову активність,
- медіа та експертів – працювати з об’єктивними економічними індикаторами,
- суспільства – розуміти структуру розрахунків,
- органів влади – аналізувати фіскалізацію по регіонах.
Дашборд містить знеособлені та узагальнені дані за період із 2025 року до першого кварталу 2026 року. Інформацію оновлюватимуть щомісяця, додаючи показники за попередній період. Усі дані є відкритими для вільного доступу.
Дашборд складається з 4 розділів:
- Аналітика показує узагальнену картину:
- скільки бізнесів працюють з РРО/ПРРО;
- скільки РРО/ПРРО зареєстровано та реально використовується;
- який загальний обсяг операцій, у тому числі, окремо підакцизних товарів;
- яка форма розрахунків.
- Динаміка вказує як змінюються показники з місяця в місяць:
- співвідношення готівкових і безготівкових розрахунків;
- динаміку продажу підакцизних товарів.
- Таблиця дає деталізацію по регіонах кількості:
- зареєстрованих РРО/ПРРО;
- обсягів розрахунків;
- обсягів продажу підакцизних товарів.
- Карта, яка візуально показує економічну активність по всій країні:
- де зосереджено найбільше розрахунків через РРО/ПРРО;
- де активність нижча.
Дашборд планують постійно вдосконалювати та доповнювати новими можливостями. Наступні етапи:
- розширення порівняльної аналітики, зокрема можливість аналізу змін у часі та порівняння показників з попередніми періодами;
- поглиблення аналітичних зрізів за регіонами, типами бізнесу та формами розрахунків;
- підвищення зрозумілості подання даних через узагальнені висновки та візуальні індикатори.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.