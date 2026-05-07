Податкова запустила дашборд з даними про використання РРО/ПРРО та розрахункові операції бізнесу

Державна податкова служба запустила новий інтерактивний дашборд «Аналітика РРО/ПРРО в Україні: ключові показники», який дає доступ до відкритих даних про використання касових апаратів та стан економічної активності в країні.

Інструмент презентувала очільниця ДПС Леся Карнаух під час зустрічі з представниками бізнес-асоціацій.

Що показує дашборд:

використання РРО та ПРРО за даними фіскальних чеків;

ринкову активність бізнесу;

масштаби та структуру розрахункових операцій;

фактичний економічний «пульс» держави.

Для кого корисна ця інформація:

бізнесу – бачити ринкову активність,

медіа та експертів – працювати з об’єктивними економічними індикаторами,

суспільства – розуміти структуру розрахунків,

органів влади – аналізувати фіскалізацію по регіонах.

Дашборд містить знеособлені та узагальнені дані за період із 2025 року до першого кварталу 2026 року. Інформацію оновлюватимуть щомісяця, додаючи показники за попередній період. Усі дані є відкритими для вільного доступу.

Дашборд складається з 4 розділів:

- Аналітика показує узагальнену картину:

скільки бізнесів працюють з РРО/ПРРО;

скільки РРО/ПРРО зареєстровано та реально використовується;

який загальний обсяг операцій, у тому числі, окремо підакцизних товарів;

яка форма розрахунків.

- Динаміка вказує як змінюються показники з місяця в місяць:

співвідношення готівкових і безготівкових розрахунків;

динаміку продажу підакцизних товарів.

- Таблиця дає деталізацію по регіонах кількості:

зареєстрованих РРО/ПРРО;

обсягів розрахунків;

обсягів продажу підакцизних товарів.

- Карта, яка візуально показує економічну активність по всій країні:

де зосереджено найбільше розрахунків через РРО/ПРРО;

де активність нижча.

Дашборд планують постійно вдосконалювати та доповнювати новими можливостями. Наступні етапи:

розширення порівняльної аналітики, зокрема можливість аналізу змін у часі та порівняння показників з попередніми періодами;

поглиблення аналітичних зрізів за регіонами, типами бізнесу та формами розрахунків;

підвищення зрозумілості подання даних через узагальнені висновки та візуальні індикатори.

