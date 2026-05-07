В Великобритании проходят масштабные местные выборы — люди голосуют за более чем 5 тысяч депутатов

Миллионы британцев голосуют на местных выборах в Англии и выбирают парламенты Шотландии и Уэльса.

В Великобритании 7 мая стартовали масштабные выборы, в ходе которых граждане голосуют на местных выборах в Англии, а также выбирают представителей парламентов Шотландии и Уэльса. Об этом сообщает Sky News.

Избирательные участки открылись утром и будут работать до 22:00 по местному времени.

В Англии выборы проходят более чем в 100 органах местной власти. Всего избиратели должны избрать более 5 тысяч депутатов.

Голосование проходит во всех 32 районных советах Лондона, а также в десятках районных, окружных и графских советов по всей стране.

В некоторых муниципалитетах также избирают мэров.

Параллельно голосование проходит в децентрализованных администрациях страны.

В Кардиффе избиратели формируют новый состав парламента Уэльса, а в Эдинбурге — парламента Шотландии.

