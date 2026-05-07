  1. У світі

У Великій Британії проходять масштабні місцеві вибори – люди голосують за понад 5 тисяч депутатів

10:53, 7 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Мільйони британців голосують на місцевих виборах в Англії та обирають парламенти Шотландії й Вельсу.
У Великій Британії проходять масштабні місцеві вибори – люди голосують за понад 5 тисяч депутатів
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Великій Британії 7 травня стартували масштабні вибори, під час яких громадяни голосують на місцевих виборах в Англії, а також обирають представників парламентів Шотландії та Вельсу. Про це повідомляє Sky News.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Виборчі дільниці відкрилися зранку та працюватимуть до 22:00 за місцевим часом.

В Англії вибори проходять більш ніж у 100 органах місцевої влади. Загалом виборці мають обрати понад 5 тисяч депутатів.

Голосування відбувається у всіх 32 районних радах Лондон, а також у десятках районних, окружних і графських рад по всій країні.

У частині муніципалітетів також обирають мерів.

Паралельно голосування проходить у децентралізованих адміністраціях країни.

У Кардіфф виборці формують новий склад парламенту Вельсу, а в Единбург — парламенту Шотландії.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

вибори місцеві вибори Велика Британія

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Хто претендує на посади суддів КСУ: результати оцінювання Дорадчої групи експертів

Дорадча група експертів завершила оцінювання кандидатів на дві вакантні посади суддів Конституційного Суду України за квотою Верховної Ради.

Вища рада правосуддя відсторонила суддю Людмилу Кропивну від здійснення правосуддя

Суддя Людмила Кропивна, яку підозрюють в одержанні неправомірної вигоди, не зможе розглядати справи до завершення кримінального провадження.

Спори з ТЦК онлайн: чи можна оскаржити дії дистанційно у 2026 році

Оскаржити дії ТЦК дистанційно можливо, однак електронне звернення до суду вимагає дотримання процесуальних правил.

Розлучення в Україні можливе навіть без згоди одного з подружжя — як працює процедура через суд і РАЦС

Заперечення одного з подружжя не зупиняє процес розлучення — закон передбачає механізм, який дозволяє розірвати шлюб без згоди партнера.

Калугіна, Семенников та Михайленко стали першими суддями Апеляційної палати ВАКС, яких ВРП притягнула до дисциплінарної відповідальності

Калугіна Інна, Семенников Олександр та Михайленко Дмитро отримали попередження від ВРП через розширене тлумачення власних повноважень.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]