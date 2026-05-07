У Великій Британії проходять масштабні місцеві вибори – люди голосують за понад 5 тисяч депутатів
У Великій Британії 7 травня стартували масштабні вибори, під час яких громадяни голосують на місцевих виборах в Англії, а також обирають представників парламентів Шотландії та Вельсу. Про це повідомляє Sky News.
Виборчі дільниці відкрилися зранку та працюватимуть до 22:00 за місцевим часом.
В Англії вибори проходять більш ніж у 100 органах місцевої влади. Загалом виборці мають обрати понад 5 тисяч депутатів.
Голосування відбувається у всіх 32 районних радах Лондон, а також у десятках районних, окружних і графських рад по всій країні.
У частині муніципалітетів також обирають мерів.
Паралельно голосування проходить у децентралізованих адміністраціях країни.
У Кардіфф виборці формують новий склад парламенту Вельсу, а в Единбург — парламенту Шотландії.
