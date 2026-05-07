В Україні запровадили єдині правила погодинного користування державними та комунальними спортспорудами

10:00, 7 травня 2026
Постанова встановлює єдині правила використання спортивної інфраструктури, визначає умови надання послуг через Електронний реєстр спортивних споруд та забезпечує чітке розмежування між платними послугами і орендою.
Кабінет Міністрів затвердив постанову «Про затвердження переліку платних послуг з надання у короткострокове (погодинне) користування спортивних споруд державної та комунальної форми власності, внесених до Електронного реєстру спортивних споруд, що не є орендою».

Документ ухвалено на виконання положень Закону України від 3 вересня 2025 року № 4594-IX. Постанова встановлює уніфіковані правила короткострокового користування спортивними об’єктами державної та комунальної власності.

Рішенням визначено перелік платних послуг, які можуть надавати власники або балансоутримувачі спортивних споруд на погодинній основі. Зокрема, йдеться про:

  • організацію та проведення навчально-тренувальних зборів;
  • проведення спортивних змагань;
  • організацію фізкультурно-оздоровчих та інших заходів відповідно до функціонального призначення спортивних об’єктів.

Для спортсменів, тренерів і організаторів заходів рішення розширює доступ до спортивної інфраструктури на законних і прозорих умовах. Для закладів фізичної культури і спорту, власників та балансоутримувачів споруд забезпечує чітке розмежування між платними послугами та орендними відносинами, зменшує правову невизначеність і мінімізує фінансові та управлінські ризики.

Для держави та територіальних громад постанова створює умови для прозорого обліку короткострокового використання спортивних об'єктів через Електронний реєстр спортивних споруд, уніфікує підходи до управління інфраструктурою та забезпечує її безперервне й раціональне використання в умовах воєнного стану.

Реалізація постанови розпочнеться у 2026 році та діятиме на період правового режиму воєнного стану.

