В Украине ввели единые правила почасового пользования государственными и коммунальными спортсооружениями

Постановление устанавливает единые правила использования спортивной инфраструктуры, определяет условия предоставления услуг через Электронный реестр спортивных сооружений и обеспечивает четкое разграничение платных услуг и аренды.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет Министров утвердил постановление «Об утверждении перечня платных услуг по предоставлению в краткосрочное (почасовое) пользование спортивных сооружений государственной и коммунальной формы собственности, внесенных в Электронный реестр спортивных сооружений, не являющихся арендой».

Документ принят во исполнение положений Закона Украины от 3 сентября 2025 г. № 4594-IX. Постановление устанавливает унифицированные правила краткосрочного использования спортивными объектами государственной и коммунальной собственности.

Решением определен перечень платных услуг, которые могут предоставлять владельцы или балансодержатели спортивных сооружений на почасовой основе. В частности, речь идет о:

организацию и проведение учебно-тренировочного собрания;

проведение спортивных состязаний;

организацию физкультурно-оздоровительных и других мероприятий в соответствии с функциональным назначением спортивных объектов.

Для спортсменов, тренеров и организаторов мероприятий решение расширяет доступ к спортивной инфраструктуре на законных и прозрачных условиях. Для учреждений физической культуры и спорта, владельцев и балансодержателей сооружений обеспечивает четкое разграничение между платными услугами и арендными отношениями, уменьшает правовую неопределенность и минимизирует финансовые и управленческие риски.

Для государства и территориальных общин постановление создает условия для прозрачного учета краткосрочного использования спортивных объектов через Электронный реестр спортивных сооружений, унифицирует подходы к управлению инфраструктурой и обеспечивает непрерывное и рациональное использование в условиях военного положения.

Реализация постановления начнется в 2026 году и будет действовать в период правового режима военного положения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.