  1. В Україні

МВС готує законодавчі рішення щодо військових компаній та обігу цивільної зброї

09:57, 7 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив про підготовку законодавчих рішень щодо діяльності так званих військових компаній та врегулювання обігу цивільної вогнепальної зброї в Україні.
МВС готує законодавчі рішення щодо військових компаній та обігу цивільної зброї
фото: ОП
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що доповів Президенту України про підготовку законодавчих рішень у сфері обігу цивільної вогнепальної зброї та створення нових післявоєнних можливостей для українських військових.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За словами Клименка, українські воїни мають унікальний бойовий досвід, який визнається у світі, тому держава повинна створити умови для його використання у професійній діяльності після завершення війни.

Клименко повідомив, що за дорученням Президента команда МВС спільно з представниками розвідки, уряду та Офісу Президента працюватиме над законодавчим врегулюванням сфери надання спеціальних охоронних та безпекових послуг, зокрема діяльності так званих «військових компаній».

За словами міністра, йдеться про створення прозорої та контрольованої моделі, яка дозволить Україні працювати на глобальному ринку безпеки відповідно до вимог Конституції та національних інтересів.

Окремо Ігор Клименко доповів про підготовку законодавства щодо цивільної вогнепальної зброї. До роботи, за його словами, залучені народні депутати, правоохоронці, військові, ветерани, юристи та представники громадськості.

Клименко наголосив, що Україні необхідний сучасний і збалансований закон, який чітко визначить правила обігу цивільної вогнепальної зброї, посилить безпеку та врахує право громадян на самозахист.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що  доручив розробити та ухвалити вже цього року закон про українські приватні військові компанії, щоб ветерани ЗСУ могли легально заробляти на своєму бойовому досвіді через експорт послуг безпеки.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

МВС законопроект зброя військові

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Хто претендує на посади суддів КСУ: результати оцінювання Дорадчої групи експертів

Дорадча група експертів завершила оцінювання кандидатів на дві вакантні посади суддів Конституційного Суду України за квотою Верховної Ради.

Вища рада правосуддя відсторонила суддю Людмилу Кропивну від здійснення правосуддя

Суддя Людмила Кропивна, яку підозрюють в одержанні неправомірної вигоди, не зможе розглядати справи до завершення кримінального провадження.

Спори з ТЦК онлайн: чи можна оскаржити дії дистанційно у 2026 році

Оскаржити дії ТЦК дистанційно можливо, однак електронне звернення до суду вимагає дотримання процесуальних правил.

Розлучення в Україні можливе навіть без згоди одного з подружжя — як працює процедура через суд і РАЦС

Заперечення одного з подружжя не зупиняє процес розлучення — закон передбачає механізм, який дозволяє розірвати шлюб без згоди партнера.

Калугіна, Семенников та Михайленко стали першими суддями Апеляційної палати ВАКС, яких ВРП притягнула до дисциплінарної відповідальності

Калугіна Інна, Семенников Олександр та Михайленко Дмитро отримали попередження від ВРП через розширене тлумачення власних повноважень.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]