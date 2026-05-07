МВС готує законодавчі рішення щодо військових компаній та обігу цивільної зброї

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив про підготовку законодавчих рішень щодо діяльності так званих військових компаній та врегулювання обігу цивільної вогнепальної зброї в Україні.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що доповів Президенту України про підготовку законодавчих рішень у сфері обігу цивільної вогнепальної зброї та створення нових післявоєнних можливостей для українських військових.

За словами Клименка, українські воїни мають унікальний бойовий досвід, який визнається у світі, тому держава повинна створити умови для його використання у професійній діяльності після завершення війни.

Клименко повідомив, що за дорученням Президента команда МВС спільно з представниками розвідки, уряду та Офісу Президента працюватиме над законодавчим врегулюванням сфери надання спеціальних охоронних та безпекових послуг, зокрема діяльності так званих «військових компаній».

За словами міністра, йдеться про створення прозорої та контрольованої моделі, яка дозволить Україні працювати на глобальному ринку безпеки відповідно до вимог Конституції та національних інтересів.

Окремо Ігор Клименко доповів про підготовку законодавства щодо цивільної вогнепальної зброї. До роботи, за його словами, залучені народні депутати, правоохоронці, військові, ветерани, юристи та представники громадськості.

Клименко наголосив, що Україні необхідний сучасний і збалансований закон, який чітко визначить правила обігу цивільної вогнепальної зброї, посилить безпеку та врахує право громадян на самозахист.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що доручив розробити та ухвалити вже цього року закон про українські приватні військові компанії, щоб ветерани ЗСУ могли легально заробляти на своєму бойовому досвіді через експорт послуг безпеки.

