В Україні готують законодавство для приватних військових компаній, — Зеленський

21:29, 6 травня 2026
Володимир Зеленський доручив розробити та ухвалити вже цього року закон про українські приватні військові компанії, щоб ветерани ЗСУ могли легально заробляти на своєму бойовому досвіді через експорт послуг безпеки.
Президент Володимир Зеленський заявив, що українські ветерани та військові зможуть заробляти на своєму бойовому досвіді через створення механізмів «експорту безпеки».

«Сьогодні відбулася нарада щодо особливих післявоєнних можливостей наших воїнів. Увесь світ бачить, що український воїн — справді сильний і досвідчений. Наш експорт безпеки після цієї війни має стати реальною бізнес-можливістю для ветеранів», — сказав глава держави.

За словами Президента, це справедливо як для самих захисників, так і для держави, яка має залишатися глобальним гравцем у сфері безпеки.

Він додав, що МВС, українська розвідка, профільні урядовці та команда Офісу Президента вже працюють над законодавчою базою для створення українських військових компаній. Зеленський доручив розробити найбільш оптимальний для України формат і забезпечити ухвалення відповідного закону вже цього року.

«Провідні світові держави активно залучають своїх громадян до роботи в приватних військових компаніях та інших подібних структурах. Важливо дати нашу державну відповідь на цей попит у сфері експорту безпеки», — наголосив Президент.

