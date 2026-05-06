В Украине готовят законодательство для частных военных компаний, — Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что украинские ветераны и военные смогут зарабатывать на своем боевом опыте посредством создания механизмов «экспорта безопасности».
«Сегодня состоялось совещание по особым послевоенным возможностям наших воинов. Весь мир видит, что украинский воин действительно сильный и опытный. Наш экспорт безопасности после этой войны должен стать реальной возможностью для ветеранов», — сказал глава государства.
По словам Президента, это справедливо как для самих защитников, так и для государства, которое должно оставаться глобальным игроком в сфере безопасности.
Он добавил, что МВД, украинская разведка, профильные члены правительства и команда Офиса Президента уже работают над законодательной базой для создания украинских военных компаний. Зеленский поручил разработать наиболее оптимальный для Украины формат и обеспечить принятие соответствующего закона в этом году.
«Ведущие мировые государства активно привлекают своих граждан для работы в частных военных компаниях и других подобных структурах. Важно дать наш государственный ответ на этот спрос в сфере экспорта безопасности», - подчеркнул Президент.
