Руслан Стефанчук пояснив значення терміна «доброзвичайність» у новому Цивільному кодексі

Йдеться про адаптацію європейського правового стандарту boni mores та заміну застарілої пострадянської конструкції «моральні засади суспільства».

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що термін «доброзвичайність», який з’явився у проєкті нового Цивільного кодексу, покликаний замінити застарілу пострадянську правову конструкцію та відповідає європейським стандартам.

У межах роз’яснення змін для розбору маніпуляцій до законопроєкту № 15150, він прокоментував поширені зауваження щодо нових оціночних понять у цивільному праві.

За словами Стефанчука, твердження про те, що «проєкт вводить нове оціночне поняття «доброзвичайність», яке зруйнує цивільне законодавство», не відповідає дійсності.

Він наголосив, що йдеться про термін, який відображає загальноєвропейський стандарт boni mores, що вже використовується в цивільному законодавстві країн ЄС, зокрема Німеччини, Франції та Нідерландів.

«Цим питомо українським словом, підібраним фаховою філологічною групою, ми просто замінюємо застарілий пострадянський штамп «моральні засади суспільства», який історично походить ще від радянського формулювання про «моральні принципи будівничого комунізму»», – зазначив спікер.

Окремо він підкреслив, що термінологія, яка включає корінь «добро», вже використовується в українському праві, зокрема у категорії «доброчесність», на якій базується антикорупційне законодавство.

Водночас Стефанчук також наголосив, що перше читання законопроєкту є лише початком дискусії, а парламент залишається відкритим до професійного обговорення змін до другого читання.

Нагадаємо, що Верховна Рада ухвалила за основу з доопрацюванням положень відповідно до ч.1 ст.116 та з урахуванням пропозицій, викладених у висновку головного комітету законопроєкт № 15150, який передбачає масштабне оновлення та системний перегляд цивільного права України. Рішення підтримали 254 народні депутати.

Документ пропонує системний перегляд приватного права у дев’яти книгах, що охоплюватимуть особисті, речові, сімейні, спадкові та міжнародні приватні відносини.

Як зазначається, зміни спрямовані на дерадянізацію законодавства та наближення його до сучасних європейських підходів.

