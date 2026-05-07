  В Украине

Руслан Стефанчук пояснил значение термина «добросовестность» в новом Гражданском кодексе

08:48, 7 мая 2026
По его словам, речь идет об адаптации европейского правового стандарта boni mores и замене устаревшей постсоветской конструкции «нравственные устои общества».
Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что термин «добросовестность», который появился в проекте нового Гражданского кодекса, призван заменить устаревшую постсоветскую правовую конструкцию и соответствует европейским стандартам.

В рамках разъяснения изменений для разбора манипуляций к законопроекту № 15150 он прокомментировал распространенные замечания относительно новых оценочных понятий в гражданском праве.

По словам Стефанчука, утверждение о том, что «проект вводит новое оценочное понятие “добросовестность”, которое разрушит гражданское законодательство», не соответствует действительности.

Он подчеркнул, что речь идет о термине, который отражает общеевропейский стандарт boni mores, уже используемый в гражданском законодательстве стран ЕС, в частности Германии, Франции и Нидерландов.

«Этим исконно украинским словом, подобранным профессиональной филологической группой, мы просто заменяем устаревший постсоветский штамп “моральные основы общества”, который исторически происходит еще от советской формулировки о “моральных принципах строителя коммунизма”», – отметил спикер.

Отдельно он подчеркнул, что терминология с корнем «добро» уже используется в украинском праве, в частности в категории «доброчестность», на которой основано антикоррупционное законодательство.

В то же время Стефанчук также отметил, что первое чтение законопроекта является лишь началом дискуссии, а парламент остается открытым к профессиональному обсуждению изменений ко второму чтению.

Напомним, что Верховная Рада приняла за основу с доработкой положений в соответствии с ч.1 ст.116 и с учетом предложений, изложенных в заключении главного комитета, законопроект № 15150, который предусматривает масштабное обновление и системный пересмотр гражданского права Украины. Решение поддержали 254 народных депутата.

Документ предлагает системный пересмотр частного права в девяти книгах, которые будут охватывать личные, вещные, семейные, наследственные и международные частноправовые отношения.

Как отмечается, изменения направлены на дерадянизцию законодательства и его приближение к современным европейским подходам.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», в Гражданском кодексе впервые пропишут правила опровержения распространенной в интернете информации.

Также из новой редакции исключена норма, которая определяла нежелание иметь детей как основание для расторжения брака.

Кроме того, новый проект Гражданского кодекса Украины № 15150 содержит ряд новелл, в частности по урегулированию вопросов посмертного отцовства.

Верховная Рада Украины законопроект гражданский кодекс Руслан Стефанчук

