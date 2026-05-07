Укрзалізниця розгортає понад 800 модульних укриттів по країні для захисту від російських атак

На тлі зростання кількості обстрілів залізничних об’єктів в Україні облаштовують нові модульні укриття.

Укрзалізниця оголосила про посилення заходів безпеки через регулярні російські удари по залізничній інфраструктурі.

У межах нових заходів по всій Україні планують встановити понад 800 модульних укриттів. Їх виготовляють безпосередньо на підприємствах компанії та розміщують у найбільш ризикованих локаціях — біля критично важливих об’єктів, що забезпечують рух потягів, а також на станціях, де відсутні стаціонарні сховища.

У компанії наголошують, що такі укриття дають змогу оперативно сховатися під час повітряної тривоги та захищають людей від уламків у разі обстрілів. Як приклад наводять інцидент на Харківщині: провідниця встигла евакуюватися до укриття після сигналу небезпеки, завдяки чому залишилася живою, хоча вагон був повністю знищений ударом російського дрона.

Зазначається, що ця ініціатива є частиною Плану стійкості компанії, мета якого — забезпечити безперебійну роботу залізниці та максимально убезпечити працівників і пасажирів навіть в умовах війни.

Від початку 2026 року зафіксовано близько 983 атак РФ на об’єкти залізничної інфраструктури, повідомили в УЗ.

