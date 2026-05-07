Укрзализныця разворачивает более 800 модульных укрытий по стране для защиты от российских атак

На фоне роста обстрелов железнодорожных объектов в Украине обустраивают новые модульные укрытия.

Укрзализныця объявила об усилении мер безопасности из-за регулярных российских ударов по железнодорожной инфраструктуре.

В рамках новых мероприятий по всей Украине планируется установить более 800 модульных укрытий. Их производят непосредственно на предприятиях компании и размещают в наиболее рискованных локациях — возле критически важных объектов, обеспечивающих движение поездов, а также на станциях, где отсутствуют стационарные хранилища.

В компании отмечают, что такие укрытия позволяют оперативно скрыться во время воздушной тревоги и защищают людей от обломков в случае обстрелов. В качестве примера приводят инцидент на Харьковщине: проводница успела эвакуироваться к укрытию после сигнала опасности, благодаря чему осталась жива, хотя вагон был полностью уничтожен ударом российского дрона.

Отмечается, что эта инициатива является частью Плана устойчивости компании, цель которого обеспечить бесперебойную работу железной дороги и максимально обезопасить работников и пассажиров даже в условиях войны.

С начала 2026 года зафиксировано около 983 атак РФ на объекты железнодорожной инфраструктуры, сообщили в УЗ.

