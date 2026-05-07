Мобілізовані ФОП зможуть не платити податки: які пільги діють під час служби і як їх оформити у 2026 році

ФОП та самозайняті особи, які служать у війську, мають право на фактичний мораторій на податкові платежі.

В умовах воєнного стану питання економічного виживання малого та середнього бізнесу стоїть так само гостро, як і питання національної безпеки. Для самозайнятих осіб (ФОП та осіб, які провадять незалежну професійну діяльність), які стали на захист України, держава передбачила систему податкових пільгПроте автоматично пільги не нараховуються.

Станом на травень 2026 року законодавство чітко розмежовує обов'язки тих, хто продовжує діяльність, і тих, хто фізично не може цього робити через службу. Актуальні роз'яснення ДПС підтверджують, що право на пільгу мають не лише призвані за мобілізацією, а й контрактники.

Згідно з роз'ясненнями ДПС, право на пільги мають:

Фізичні особи-підприємці (ФОП).

Особи, які провадять незалежну професійну діяльність.

Зазначені особи повинні бути зареєстровані як підприємці або самозайняті особи до моменту їх призову на військову службу або укладення контракту. Пільги поширюються як на тих, хто був призваний під час мобілізації, так і на тих, хто проходить службу за контрактом.

Законодавство встановлює фактичний мораторій на фінансові зобов'язання перед бюджетом для мобілізованих осіб. На весь період військової служби, починаючи з 24 лютого 2022 року, такі особи звільняються від:

Нарахування та сплати ПДФО.

Сплати Єдиного податку.

Сплати Військового збору.

Нарахування та сплати Єдиного внеску (ЄСВ) за себе.

Окремо слід наголосити на звільненні від подання податкової звітності з вищеперерахованих податків та зборів. Важливою деталлю є те, що пільга діє безвідмовно, незалежно від того, чи продовжує підприємець отримувати дохід під час служби, і чи є у нього наймані працівники. Це створює умови для збереження життєздатності бізнесу через делегування управління без ризику накопичення податкового боргу.

Важливо: пільга має ретроспективний характер, тобто діє з 24 лютого 2022 року, і триває до останнього числа місяця, в якому відбулася демобілізація. Навіть якщо підприємець отримує пасивний дохід або його бізнес продовжує працювати дистанційно, обов’язок сплати податків за себе призупиняється.

Як реалізувати своє право?

Пільги не надаються автоматично, оскільки податкові органи можуть не володіти інформацією про зміну статусу особи. Для реалізації права на звільнення необхідно звернутися до контролюючого органу за місцем реєстрації.

Необхідний пакет документів:

Копія військового квитка.

Або інший документ, що підтверджує призов під час мобілізації.

Або копія контракту про проходження служби.

Ці документи подаються у разі відсутності у ДПС відомостей про мобілізацію особи. З огляду на обставини служби, підприємець може не мати змоги звернутися особисто. У такому випадку закон дозволяє залучити уповноваженого представника, який діє на підставі довіреності.

Закон дозволяє мобілізованому ФОП продовжувати діяльність через уповноважену особу. У такому разі уповноважена особа нараховує та виплачує зарплату працівникам. ПДФО та ЄСВ за працівників сплачуються уповноваженою особою з коштів ФОП.

Пункт 25 підрозділу 10 розділу XX ПКУ не надає пільг щодо самих сум податків за найманих працівників. Він лише створює спеціальний процесуальний механізм для їх адміністрування.

Для підтримки захисників-підприємців у територіальних органах ДПС створені спеціальні тимчасові робочі групи та працюють окремі «гарячі лінії».

Така модель підтримки дозволяє захисникам зосередитися на виконанні бойових завдань, маючи впевненість у тому, що їхня підприємницька діяльність захищена від податкового тиску та бюрократичних санкцій.

