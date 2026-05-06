  1. Суспільство

Вигорання на роботі: медики назвали ознаки та способи подолання

23:59, 6 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Медики підкреслили, що професійне вигорання не є хворобою, це – синдром.
Вигорання на роботі: медики назвали ознаки та способи подолання
Фото: centerformentalhealth.in
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Останнім часом професійне вигорання стало поширеною проблемою у світі, яка впливає на фізичний, емоційний та ментальний стан працівників. Це явище не лише знижує продуктивність, але й може серйозно зашкодити здоров’ю. Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб пояснив, як розпізнати вигорання та впоратися з ним.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Професійне вигорання — це емоційне, фізичне та психологічне виснаження, спричинене тривалим стресом або надмірним навантаженням на роботі. Це не просто втома після складного дня — це стан, коли людина більше не відчуває задоволення від своєї роботи та не має енергії її виконувати.

Причини професійного вигорання

- Надмірне навантаження. Постійні дедлайни, великі обсяги роботи та високі очікування можуть викликати перевтому.

- Нечіткі обов’язки. Відсутність розуміння своїх завдань або ролі у команді створює додатковий стрес.

- Монотонність. Рутинні завдання без можливості розвитку чи творчості виснажують емоційно.

- Непідтримуюче середовище. Відсутність підтримки з боку колег або керівництва збільшує ризик вигорання.

- Нерівновага між роботою та особистим життям. Постійна зайнятість без часу на відпочинок і особисті інтереси призводить до втрати балансу.

Як зрозуміти, що це не просто втома чи стрес?

Основні ознаки вигорання:

- Постійна втома, яка не зникає навіть після відпочинку.

- Зниження продуктивності та знижена професійна самооцінка.

- Відсутність мотивації до роботи.

- Дистанціювання від роботи, цинічне ставлення до неї.

- Фізичні симптоми: головний біль, проблеми зі сном, розлади травлення.

Вигорання не є хворобою, це – синдром. Проте, воно може вважатися хворобою, якщо людина внаслідок нього не в змозі працювати, але основним діагнозом в цьому випадку все одно буде один із психічних розладів (наприклад, стан депресії, розлад адаптації, стрес-реакція тощо). У такому разі вигорання може бути визначене як додатковий діагноз, а активне лікування буде призначене для основного розладу. Лікування підбирається індивідуально і може включати, наприклад, стрес-менеджмент, медикаментозне лікування або психотерапію. Водночас важливим є здоровий сон.

Важка втома, що порушує працездатність (якщо вона, наприклад, супроводжується розладом адаптації), потребує лікарняного впродовж 2–3 тижнів. Стан важкої депресії часто потребує навіть більш тривалого перебування на лікарняному, адже відновлення працездатності займає більше часу, ніж зникнення симптомів. Важливо не просто перебувати на лікарняному, а й регулярно відвідувати спеціаліста з психічного здоров’я.

Якщо впродовж 1–2 місяців не спостерігається помітного поліпшення або якщо діагноз залишається нез’ясованим, людина має бути скерована на психіатричне обстеження, додають медики.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

поради для здоров'я

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Комітет рекомендує парламенту збільшити строк покарання за булінг учасника освітнього процесу до одного року

Через застарілий тримісячний термін розгляду справ про булінг кожен десятий кривдник в Україні уникає відповідальності.

Уряд оприлюднив графік великої приватизації: у продажі Ocean Plaza та Украгролізинг

Велика приватизація 2026: стратегії, санкційні активи та інвестиційні плани.

Чоловік за кордоном, який проживав у Румунії, отримав штраф за неявку до ТЦК — що вирішив суд

Апеляційний суд скасував штраф за неявку до ТЦК, встановивши, що повістка не була належним чином вручена позивачу.

Регулятори очолюють рейтинг зарплат у держсекторі — хто формує ТОП-5 за рівнем окладу

Попри зростання зарплат, у державному секторі спостерігається кадровий дефіцит.

Формальний родич більше не підстава для відмови у звільненні з лав ЗСУ за сімейними обставинами: нова позиція Верховного Суду

ВС став на бік військового у справі про звільнення за сімейними обставинами.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]