Выгорание на работе: медики назвали признаки и способы преодоления

23:59, 6 мая 2026
Медики подчеркнули, что профессиональное выгорание не является болезнью, это — синдром.
В последнее время профессиональное выгорание стало распространенной проблемой, которая влияет на физическое, эмоциональное и ментальное состояние работников. Это явление не только снижает продуктивность, но и может серьезно навредить здоровью. Тернопольский областной центр контроля и профилактики болезней объяснил, как распознать выгорание и справиться с ним.

Профессиональное выгорание — это эмоциональное, физическое и психологическое истощение, вызванное длительным стрессом или чрезмерной нагрузкой на работе. Это не просто усталость после сложного дня — это состояние, когда человек больше не испытывает удовлетворения от своей работы и не имеет энергии ее выполнять.

Причины профессионального выгорания

Чрезмерная нагрузка. Постоянные дедлайны, большие объемы работы и высокие ожидания могут вызывать переутомление.

Нечеткие обязанности. Отсутствие понимания своих задач или роли в команде создает дополнительный стресс.

Монотонность. Рутинные задачи без возможности развития или творчества эмоционально истощают.

Неподдерживающая среда. Отсутствие поддержки со стороны коллег или руководства увеличивает риск выгорания.

Дисбаланс между работой и личной жизнью. Постоянная занятость без времени на отдых и личные интересы приводит к потере баланса.

 Как понять, что это не просто усталость или стресс?

Основные признаки выгорания:

  • Постоянная усталость, которая не исчезает даже после отдыха.
  • Снижение продуктивности и сниженная профессиональная самооценка.
  • Отсутствие мотивации к работе.
  • Дистанцирование от работы, циничное отношение к ней.
  • Физические симптомы: головная боль, проблемы со сном, расстройства пищеварения.

Выгорание не является болезнью, это — синдром. Однако оно может считаться болезнью, если человек вследствие него не в состоянии работать, но основным диагнозом в этом случае все равно будет одно из психических расстройств (например, состояние депрессии, расстройство адаптации, стресс-реакция и т.д.). В таком случае выгорание может быть определено как дополнительный диагноз, а активное лечение будет назначено для основного расстройства. Лечение подбирается индивидуально и может включать, например, стресс-менеджмент, медикаментозное лечение или психотерапию. В то же время важным является здоровый сон.

Тяжелая усталость, нарушающая работоспособность (если она, например, сопровождается расстройством адаптации), требует больничного в течение 2–3 недель. Состояние тяжелой депрессии часто требует даже более длительного пребывания на больничном, ведь восстановление работоспособности занимает больше времени, чем исчезновение симптомов. Важно не просто находиться на больничном, но и регулярно посещать специалиста по психическому здоровью.

Если в течение 1–2 месяцев не наблюдается заметного улучшения или если диагноз остается неясным, человек должен быть направлен на психиатрическое обследование, добавляют медики.

