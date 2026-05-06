У Франції кіт помер після «жіночої» стерилізації — господарка подала до суду на ветеринара

23:30, 6 травня 2026
У Франції власниця кота подала до суду на ветеринара після невдалої стерилізації.
Фото: Shutterstock
У Франції ветеринара судять після того, як кошеня померло після операції зі стерилізації. Стать тварини не була перевірена перед операцією, і ветеринар помилково вважав, що самець є самкою, повідомила власниця. Про це повідомило видання Connexionfrance.

Кекетт — шестимісячне кошеня — помер у 2022 році після операції в клініці неподалік Нанта.

Попри те, що кошеня було самцем, йому нібито провели процедуру стерилізації, призначену для самок. Через дев’ять днів після операції тварина померла.

«Ми пішли до суду, тому що я пообіцяла своєму коту, що дізнаюся, що сталося», — сказала 40-річна власниця кота Естель Фаріа.

За її словами, через помилку тварина зазнавала сильного болю.

«Я ніколи не чула, щоб кіт так кричав від агонії», — сказала Фаріа перед смертю тварини.

Кекетт, якого раніше підібрали на вулиці, вже проходив огляд у ветеринара, так само як і його мати, яку також стерилізували у цій клініці після того, як її знайшли.

І власники, і клініка спочатку вважали Кекетта самкою, однак це мало бути перевірено перед операцією, заявила Фаріа виданню Ouest-France.

Медичні записи операції, за її словами, підтверджують, що ветеринар не перевірив стать тварини.

Спочатку кошеня назвали «Крокетт», однак прізвисько Кекетт з’явилося через те, як його неправильно вимовляв син власниці.

Після стандартної операції клініка повідомила жінці, що Кекетт насправді є самцем, але його кастрували і «все добре».

Втім у клініці не повідомили, що під час операції були проведені внутрішні маніпуляції: ветеринар перерізав канали між нирками та сечовим міхуром, думаючи, що оперує самку.

Після процедури Кекетт страждав від зневоднення та не міг мочитися, а через дев’ять днів помер.

Упродовж цього часу кота кілька разів доставляли до ветеринара для екстрених процедур.

Повідомляється, що ветеринара згодом звільнили.

