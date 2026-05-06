  1. В мире

Во Франции кот умер после «женской» стерилизации — хозяйка подала в суд на ветеринара

23:30, 6 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Во Франции владелица кота подала в суд на ветеринара после неудачной стерилизации.
Во Франции кот умер после «женской» стерилизации — хозяйка подала в суд на ветеринара
Фото: Shutterstock
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Во Франции ветеринара судят после того, как котенок умер после операции по стерилизации. Пол животного не был проверен перед операцией, и ветеринар ошибочно считал, что самец является самкой, сообщила владелица. Об этом сообщило издание Connexionfrance.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Кекетт — шестимесячный котенок — умер в 2022 году после операции в клинике недалеко от Нанта.

Несмотря на то, что котенок был самцом, ему якобы провели процедуру стерилизации, предназначенную для самок. Через девять дней после операции животное умерло.

«Мы пошли в суд, потому что я пообещала своему коту, что узнаю, что произошло», — сказала 40-летняя владелица кота Эстель Фария.

По ее словам, из-за ошибки животное испытывало сильную боль.

«Я никогда не слышала, чтобы кот так кричал от агонии», — сказала Фария перед смертью животного.

Кекетт, которого ранее подобрали на улице, уже проходил осмотр у ветеринара, так же как и его мать, которую также стерилизовали в этой клинике после того, как ее нашли.

И владельцы, и клиника сначала считали Кекетта самкой, однако это должно было быть проверено перед операцией, заявила Фария изданию Ouest-France.

Медицинские записи операции, по ее словам, подтверждают, что ветеринар не проверил пол животного.

Изначально котенка назвали «Крокетт», однако прозвище Кекетт появилось из-за того, как его неправильно произносил сын владелицы.

После стандартной операции клиника сообщила женщине, что Кекетт на самом деле является самцом, но его кастрировали и «все хорошо».

Однако в клинике не сообщили, что во время операции были проведены внутренние манипуляции: ветеринар перерезал каналы между почками и мочевым пузырем, думая, что оперирует самку.

После процедуры Кекетт страдал от обезвоживания и не мог мочиться, а через девять дней умер.

На протяжении этого времени кота несколько раз доставляли к ветеринару для экстренных процедур.

Сообщается, что ветеринара впоследствии уволили.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Франция

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

Комитет рекомендовал парламенту увеличить срок наказания за буллинг участника образовательного процесса до одного года

Из-за устаревшего трехмесячного срока рассмотрения дел о буллинге каждый десятый обидчик в Украине избегает ответственности.

Правительство обнародовало график большой приватизации: в продаже Ocean Plaza и «Украгролизинг»

Большая приватизация 2026: стратегии, санкционные активы и инвестиционные планы.

Мужчина за границей, проживавший в Румынии, получил штраф за неявку в ТЦК — что решил суд

Апелляционный суд отменил штраф за неявку в ТЦК, установив, что повестка не была надлежащим образом вручена истцу.

Регуляторы возглавляют рейтинг зарплат в госсекторе — кто формирует ТОП-5 по уровню оклада

Несмотря на рост зарплат, в государственном секторе наблюдается кадровый дефицит.

Формальный родственник больше не основание для отказа в увольнении из рядов ВСУ по семейным обстоятельствам: новая позиция Верховного Суда

ВС встал на сторону военного в деле об увольнении по семейным обстоятельствам

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]