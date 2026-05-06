Во Франции кот умер после «женской» стерилизации — хозяйка подала в суд на ветеринара

Во Франции владелица кота подала в суд на ветеринара после неудачной стерилизации.

Во Франции ветеринара судят после того, как котенок умер после операции по стерилизации. Пол животного не был проверен перед операцией, и ветеринар ошибочно считал, что самец является самкой, сообщила владелица. Об этом сообщило издание Connexionfrance.

Кекетт — шестимесячный котенок — умер в 2022 году после операции в клинике недалеко от Нанта.

Несмотря на то, что котенок был самцом, ему якобы провели процедуру стерилизации, предназначенную для самок. Через девять дней после операции животное умерло.

«Мы пошли в суд, потому что я пообещала своему коту, что узнаю, что произошло», — сказала 40-летняя владелица кота Эстель Фария.

По ее словам, из-за ошибки животное испытывало сильную боль.

«Я никогда не слышала, чтобы кот так кричал от агонии», — сказала Фария перед смертью животного.

Кекетт, которого ранее подобрали на улице, уже проходил осмотр у ветеринара, так же как и его мать, которую также стерилизовали в этой клинике после того, как ее нашли.

И владельцы, и клиника сначала считали Кекетта самкой, однако это должно было быть проверено перед операцией, заявила Фария изданию Ouest-France.

Медицинские записи операции, по ее словам, подтверждают, что ветеринар не проверил пол животного.

Изначально котенка назвали «Крокетт», однако прозвище Кекетт появилось из-за того, как его неправильно произносил сын владелицы.

После стандартной операции клиника сообщила женщине, что Кекетт на самом деле является самцом, но его кастрировали и «все хорошо».

Однако в клинике не сообщили, что во время операции были проведены внутренние манипуляции: ветеринар перерезал каналы между почками и мочевым пузырем, думая, что оперирует самку.

После процедуры Кекетт страдал от обезвоживания и не мог мочиться, а через девять дней умер.

На протяжении этого времени кота несколько раз доставляли к ветеринару для экстренных процедур.

Сообщается, что ветеринара впоследствии уволили.

