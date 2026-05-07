Апеляційний суд зобов’язав ДРАЦС виправити помилки у записі про народження 1956 року

Жінка через суд домоглася виправлення неправильного імені та інших неточностей у документі.

Апеляційний суд став на бік жінки, яка понад десять років домагалася виправлення помилок у своєму актовому записі про народження. Суд визнав, що неточності у персональних даних порушують її особисті немайнові права та ускладнюють ідентифікацію особи.

Хмельницький апеляційний суд зобов’язав відділ державної реєстрації актів цивільного стану внести зміни до актового запису про народження, складеного ще у 1956 році. Водночас рішення суду першої інстанції, який відмовив у задоволенні позову, апеляційний суд скасував.

Обставини справи №687/486/25

Звертаючись до суду, позивачка пояснила, що народилася у селі тодішнього Чемеровецького району Хмельницької області. Під час складання актового запису виконавчий комітет сільської ради припустився помилок: її ім’я та ім’я матері написані неправильно, а по батькові та місце народження не вказані взагалі.

За її словами, неточності в актовому записі спричиняють плутанину в персональних даних і порушують її особисті немайнові права, проте місцевий відділ ДРАЦС відмовився вносити відповідні зміни, посилаючись на відсутність підтверджуючих документів.

З вимогою зобов’язати орган державної реєстрації виправити помилки та доповнити відомості в актовому записі позивачка звернулася до Чемеровецького районного суду Хмельницької області. Однак суд першої інстанції відмовив у задоволенні позову, вказавши на відсутність правових підстав для внесення змін до актового запису як первинного документа та необґрунтованість мети таких змін.

Що вирішила апеляція

Апеляційний суд із цими висновками не погодився. Колегія суддів зауважила, що у разі відмови у внесенні змін до актового запису цивільного стану орган ДРАЦС зобов’язаний належно обґрунтувати своє рішення та роз’яснити право заявника оскаржити його до суду. Законодавство передбачає можливість судового оскарження такої відмови.

Суд зазначив, що кожен має право на захист своїх особистих немайнових прав, в тому числі у спосіб зобов`язання органу ДРАЦС внести відповідні зміни до актового запису про народження, якщо у ньому є помилки.

Дослідивши матеріали справи, апеляційний суд встановив, що актовий запис про народження позивачки містить помилки та є неповним. Такі неточності стосуються персональних даних особи – відомостей, за якими її можна ідентифікувати, – і впливають на реалізацію її особистих немайнових прав. Відтак їх потрібно виправити шляхом внесення відповідних змін до актового запису.

