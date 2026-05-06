Регулятори очолюють рейтинг зарплат у держсекторі — хто формує ТОП-5 за рівнем окладу

Попри зростання зарплат, у державному секторі спостерігається кадровий дефіцит.

У державному секторі зберігається кадровий дефіцит, попри те що найвищі рівні заробітних плат традиційно фіксуються в незалежних регуляторах. Лідерами за рівнем оплати праці залишаються Антимонопольний комітет України та НКРЕКП — саме ці органи очолюють зарплатний рейтинг державної служби.

Зокрема, рейтинг ТОП-5 за рівнем заробітної плати очолюють такі відомства:

Антимонопольний комітет України — 95,9 тис. грн,

НКРЕКП — 95,3 тис. грн,

Рахункова палата — 80,8 тис. грн,

Апарат Верховної Ради України — 79,0 тис. грн,

Державна митна служба України — 76,6 тис. грн.

Водночас у центральних органах виконавчої влади зарплати становлять — від приблизно 75,5 тис. грн до 61,4 тис. грн. Найвища зарплата характерна для органів із більш управлінськими та координаційними функціями, тоді як нижня — адміністративних структур.

Наприклад, якщо порівнювати з загальною ситуацією на ринку праці, ці показники суттєво перевищують середню зарплату в Україні, яка, за останніми даними, становить близько 25–27 тис. грн. Тобто навіть нижня межа центральних органів майже утричі вища за середній рівень по країні, а верхня — перевищує його більш ніж утричі.

Попри відносно високий рівень оплати праці в центральних органах, у держсекторі зберігається кадровий дефіцит.

За даними Мінфіну, станом на березень 2026 року фактична чисельність працівників державних органів становила 165,4 тис. осіб це на 2,2 тис. менше, ніж у минулому році за аналогічний період.

Тенденція зменшення чисельності працівників не є разовою: за підсумками 2025 року кількість держслужбовців зменшилася ще на 5,1 тис. осіб (близько 3%) — до 164,7 тис. Скорочення зачепило центральні органи виконавчої влади, місцеві адміністрації та органи судової влади.

На цьому фоні паралельно відбувається зростання оплати праці. У центральних органах середня зарплата піднялася з 54,4 тис. грн у 2024 році до 59,7 тис. грн у 2025 році, що відповідає приросту приблизно на 9,7%. Тобто система рухається за моделлю «менше людей — вища середня оплата».

Окремо виділяються пікові виплати на рівні керівництва окремих органів. Так, у НАЗК у серпні 2025 року середній розмір виплат керівництву сягав близько 366 тис. грн, тоді як у березні 2026 року знизився приблизно до 234 тис. грн. Така різниця пояснюється не зміною базових окладів, а структурою нарахувань — преміями, надбавками та разовими виплатами, які суттєво впливають на місячні показники. Це створює значні коливання у статистиці зарплат керівного рівня залежно від періоду.

