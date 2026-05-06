Регуляторы возглавляют рейтинг зарплат в госсекторе — кто формирует ТОП-5 по уровню оклада

13:00, 6 мая 2026
Несмотря на рост зарплат, в государственном секторе наблюдается кадровый дефицит.
В государственном секторе сохраняется кадровый дефицит, несмотря на то, что самые высокие уровни заработных плат традиционно фиксируются в независимых регуляторах. Лидерами по уровню оплаты труда остаются Антимонопольный комитет Украины и НКРЭКУ — именно эти органы возглавляют зарплатный рейтинг государственной службы.

В частности, рейтинг ТОП-5 по уровню заработной платы возглавляют следующие ведомства:

  • Антимонопольный комитет Украины — 95,9 тыс. грн,
  • НКРЭКУ — 95,3 тыс. грн,
  • Счетная палата — 80,8 тыс. грн,
  • Аппарат Верховной Рады Украины — 79,0 тыс. грн,
  • Государственная таможенная служба Украины — 76,6 тыс. грн.

В то же время в центральных органах исполнительной власти зарплаты составляют от примерно 75,5 тыс. грн до 61,4 тыс. грн. Более высокий уровень характерен для органов с управленческими и координационными функциями, тогда как нижний — для административных структур.

Для сравнения, эти показатели существенно превышают среднюю зарплату в Украине, которая, по последним данным, составляет около 25–27 тыс. грн. То есть даже нижняя граница зарплат в центральных органах почти втрое выше среднего уровня по стране, а верхняя — более чем втрое.

Несмотря на относительно высокий уровень оплаты труда в центральных органах, в госсекторе сохраняется кадровый дефицит.

По данным Минфина, по состоянию на март 2026 года фактическая численность работников государственных органов составляла 165,4 тыс. человек это на 2,2 тыс. меньше, чем в прошлом году за аналогичный период.

Тенденция сокращения численности работников не является разовой: по итогам 2025 года численность госслужащих уменьшилась еще на 5,1 тыс. человек (около 3%) — до 164,7 тыс. Сокращение затронуло центральные органы исполнительной власти, местные администрации и органы судебной власти.

На этом фоне параллельно растет уровень оплаты труда. В центральных органах средняя зарплата выросла с 54,4 тыс. грн в 2024 году до 59,7 тыс. грн в 2025 году, что соответствует приросту примерно на 9,7%. То есть система движется по модели «меньше людей — выше средняя оплата».

Отдельно выделяются пиковые выплаты на уровне руководства отдельных органов. Так, в НАЗК в августе 2025 года средний размер выплат руководству достигал около 366 тыс. грн, тогда как в марте 2026 года снизился примерно до 234 тыс. грн. Такая разница объясняется не изменением базовых окладов, а структурой начислений — премиями, надбавками и разовыми выплатами, которые существенно влияют на месячные показатели. Это создает значительные колебания в статистике зарплат руководящего уровня в зависимости от периода.

Верховная Рада Украины госслужащие зарплата таможня НАПК НКРЕКП Счетная палата

