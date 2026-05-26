Мая Санду повернула громадянство Молдови експрезиденту Румунії Траяну Бесеску

15:54, 26 травня 2026
Колишньому президенту Румунії Траяну Бесеску поновили молдовське громадянство, якого він був позбавлений у 2017 році, пише NewsMaker.

«Президент Мая Санду своїм указом повернула громадянство Молдови колишньому президентові Румунії Траяну Бесеску, якого у 2017 році його позбавив лідер партії ПСРМ Ігор Додон, ставши президентом», - йдеться у заяві.

Санду подякувала Бесеску за «внесок у виправлення історичної несправедливості та сприяння відновленню румунського громадянства, просування надання стипендій для нашої молоді та незмінну підтримку Молдови».

«Пане Бесеску, тепер ви не лише наш брат, а й наш громадянин. Чекаємо вас удома», — додала президент Молдови.

Бесеску своєю чергою подякував Санду за це рішення.

Молдовське громадянство Траянові Бесеску було надано в 2016 році тодішнім президентом Молдови Ніколає Тімофті. На початку 2017 року президент Молдови Ігор Додон підписав указ про позбавлення Бесеску молдавського громадянства.

Експрезидент Румунії оскаржив указ Додона в суді, а потім в Апеляційній палаті та Вищій судовій палаті (ВСП). У листопаді 2018 року ВСП відхилила скаргу Бесеску про відновлення громадянства.

Румунія Молдова

