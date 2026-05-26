Мая Санду повернула громадянство Молдови експрезиденту Румунії Траяну Бесеску

Молдовське громадянство Траянові Бесеску було надано в 2016 році тодішнім президентом Молдови Ніколає Тімофті.

Колишньому президенту Румунії Траяну Бесеску поновили молдовське громадянство, якого він був позбавлений у 2017 році, пише NewsMaker.

«Президент Мая Санду своїм указом повернула громадянство Молдови колишньому президентові Румунії Траяну Бесеску, якого у 2017 році його позбавив лідер партії ПСРМ Ігор Додон, ставши президентом», - йдеться у заяві.

Санду подякувала Бесеску за «внесок у виправлення історичної несправедливості та сприяння відновленню румунського громадянства, просування надання стипендій для нашої молоді та незмінну підтримку Молдови».

«Пане Бесеску, тепер ви не лише наш брат, а й наш громадянин. Чекаємо вас удома», — додала президент Молдови.

Бесеску своєю чергою подякував Санду за це рішення.

На початку 2017 року президент Молдови Ігор Додон підписав указ про позбавлення Бесеску молдавського громадянства.

Експрезидент Румунії оскаржив указ Додона в суді, а потім в Апеляційній палаті та Вищій судовій палаті (ВСП). У листопаді 2018 року ВСП відхилила скаргу Бесеску про відновлення громадянства.

