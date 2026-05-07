Генпрокурор Кравченко повідомив про викриття працівника СБУ на хабарі у 34 тисячі доларів за відстрочки від мобілізації

08:19, 7 травня 2026
Правоохоронці викрили чинного співробітника СБУ та підприємця, які організували схему фіктивного працевлаштування чоловіків для отримання відстрочки від мобілізації.
фото: прокуратура
Правоохоронці викрили та припинили протиправну діяльність чинного співробітника СБУ та його спільника-підприємця, які організували схему фіктивного працевлаштування чоловіків для отримання відстрочки від мобілізації. Про це повідомив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

Вартість таких "послуг" становила 8,5 тисяч доларів США з особи. За ці гроші чоловіків оформлювали працівниками підприємства лише "на папері" – без фактичного виконання роботи чи перебування на робочому місці.

Схему викрили після того, як один із потенційних "клієнтів" звернувся до правоохоронців. Подальше документування протиправної діяльності та передача коштів відбувалися під контролем оперативників.

Співробітника СБУ затримали безпосередньо під час отримання 34 тисяч доларів США. Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Досудове розслідування триває. Встановлюються інші особи, причетні до функціонування цієї схеми. 

 

прокуратура СБУ хабар мобілізація відстрочка

