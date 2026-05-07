Генпрокурор Кравченко сообщил о разоблачении работника СБУ на взятке в 34 тысячи долларов за отсрочку от мобилизации

08:19, 7 мая 2026
Правоохранители разоблачили действующего сотрудника СБУ и предпринимателя, организовавших схему фиктивного трудоустройства мужчин для получения отсрочки от мобилизации.
Правоохранители разоблачили и прекратили противоправную деятельность действующего сотрудника СБУ и его сообщника-предпринимателя, организовавших схему фиктивного трудоустройства мужчин для получения отсрочки от мобилизации. Об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.

Стоимость таких "услуг" составляла 8,5 тысячи долларов США с человека. За эти деньги мужчин оформляли работниками предприятия только "на бумаге" без фактического выполнения работы или пребывания на рабочем месте.

Схему разоблачили после того, как один из потенциальных "клиентов" обратился в милицию. Дальнейшее документирование противоправной деятельности и передача средств проходили под контролем оперативников.

Сотрудник СБУ был задержан непосредственно во время получения 34 тысяч долларов США. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения.

Досудебное расследование продолжается. Устанавливаются другие лица, имеющие отношение к функционированию этой схемы.

прокуратура СБУ взятка мобилизация отсрочка

