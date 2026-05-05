Еммануель Макрон заспівав пісню La Boheme під час вечері у Єревані, відео

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян акомпанував Еммануелю Макрону на барабанах.

Фото: franceinfo.fr

Президент Франції Еммануель Макрон під час візиту до Єревана виконав пісню La Bohème Шарля Азнавура.

На відео, яке оприлюднили у мережі, Макрон сидить поруч із піаністом з мікрофоном у руці, а прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян акомпанує йому на барабанах.

Як вказало franceinfo, пізно ввечері Еммануеля Макрона запросив джазовий піаніст Ваагн Айрапетян, який сидів за фортепіано. Відразу ж президент Вірменії Ваагн Хачатурян, стоячи, зіграв кілька нот, до яких швидко приєднався прем'єр-міністр Нікол Пашинян на барабанах.

За кілька хвилин імпровізований оркестр, як вказано, ненадовго заграв Les feuilles mortes Іва Монтана.

Гості, присутні на вечері, спостерігали та аплодували, коли лідери брали участь у цьому «музичному моменті», зазначає Euronews.

