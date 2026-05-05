Эммануэль Макрон исполнил песню La Boheme во время ужина в Ереване, видео

12:59, 5 мая 2026
Премьер-министр Армении Никол Пашинян аккомпанировал Эммануэлю Макрону на барабанах.
Фото: franceinfo.fr
Президент Франции Эммануэль Макрон во время визита в Ереван исполнил песню La Bohème Шарля Азнавура.

На видео, которое опубликовали в сети, Макрон сидит рядом с пианистом с микрофоном в руке, а премьер-министр Армении Никол Пашинян аккомпанирует ему на барабанах.

Как указало franceinfo, поздно вечером Эммануэля Макрона пригласил джазовый пианист Ваагн Айрапетян, который сидел за фортепиано. Сразу же президент Армении Ваагн Хачатурян, стоя, сыграл несколько нот, к которым быстро присоединился премьер-министр Никол Пашинян на барабанах.

Через несколько минут импровизированный оркестр, как указано, ненадолго исполнил Les feuilles mortes Ива Монтана.

Гости, присутствовавшие на ужине, наблюдали и аплодировали, когда лидеры принимали участие в этом «музыкальном моменте», отмечает Euronews.

