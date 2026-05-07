Через які пошкодження паспорт стає недійсним — список причин для обміну

Якщо в паспорті не читаються дані, є виправлення або пошкоджений чип — документ можуть визнати недійсним.

У міграційній службі нагадали, у яких випадках паспорт громадянина України вважається пошкодженим і підлягає обміну.

Йдеться як про паспорти-книжечки, так і про ID-картки. Документ потрібно замінити, якщо він став непридатним для подальшого використання або окремі пошкодження не дають змоги ідентифікувати особу чи зчитати інформацію.

Зокрема, паспорт підлягає обміну, якщо документ або фотокартка пошкоджені чи відсутня їхня частина, через що неможливо прочитати прізвище, ім’я, по батькові, дату й місце народження, дані про орган, який видав паспорт, підпис посадовця або дату видачі.

Також підставою для обміну є пошкодження перфорованої серії та номера паспорта, якщо через це неможливо встановити реквізити документа.

Недійсним паспорт можуть визнати і тоді, коли в ньому є виправлення або самовільно внесені зміни до персональних даних, назв органів, штампів чи печаток.

Для ID-карток окремою підставою для заміни є пошкодження, які блокують можливість зчитування інформації з безконтактного електронного носія, а також будь-яке втручання у дані чипа.

