  В Украине

Из-за каких повреждений паспорт становится недействительным — список причин для обмена

07:18, 7 мая 2026
Если в паспорте не читаются данные, есть исправления или поврежден чип — документ могут признать недействительным.
В миграционной службе напомнили, в каких случаях паспорт гражданина Украины считается поврежденным и подлежит обмену.

Речь идет как о паспортах-книжечках, так и об ID-картах. Документ необходимо заменить, если он стал непригодным для дальнейшего использования или отдельные повреждения не позволяют идентифицировать личность либо считать информацию.

В частности, паспорт подлежит обмену, если документ или фотография повреждены либо отсутствует их часть, из-за чего невозможно прочитать фамилию, имя, отчество, дату и место рождения, данные об органе, выдавшем паспорт, подпись должностного лица или дату выдачи.

Также основанием для обмена являются повреждения перфорированной серии и номера паспорта, если из-за этого невозможно установить реквизиты документа.

Недействительным паспорт могут признать и тогда, когда в нем есть исправления или самовольно внесенные изменения в персональные данные, названия органов, штампы или печати.

Для ID-карт отдельным основанием для замены являются повреждения, которые блокируют возможность считывания информации с бесконтактного электронного носителя, а также любое вмешательство в данные чипа.

