Апелляционный суд обязал ГРАГС исправить ошибки в записи о рождении 1956 года

07:54, 7 мая 2026
Женщина через суд добилась исправления неправильного имени и других неточностей в документе.
Апелляционный суд стал на сторону женщины, которая более десяти лет добивалась исправления ошибок в своей актовой записи о рождении. Суд признал, что неточности в персональных данных нарушают ее личные неимущественные права и усложняют идентификацию личности.

Хмельницкий апелляционный суд обязал отдел государственной регистрации актов гражданского состояния внести изменения в актовую запись о рождении, составленную еще в 1956 году. В то же время решение суда первой инстанции, который отказал в удовлетворении иска, апелляционный суд отменил.

Обстоятельства дела №687/486/25

Обращаясь в суд, истица пояснила, что родилась в селе тогдашнего Чемеровецкого района Хмельницкой области. При составлении актовой записи исполнительный комитет сельского совета допустил ошибки: ее имя и имя матери были написаны неправильно, а отчество и место рождения не указаны вообще.

По ее словам, неточности в актовой записи вызывают путаницу в персональных данных и нарушают ее личные неимущественные права, однако местный отдел ГРАГС отказался вносить соответствующие изменения, ссылаясь на отсутствие подтверждающих документов.

С требованием обязать орган государственной регистрации исправить ошибки и дополнить сведения в актовой записи истица обратилась в Чемеровецкий районный суд Хмельницкой области. Однако суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска, указав на отсутствие правовых оснований для внесения изменений в актовую запись как первичный документ и необоснованность цели таких изменений.

Что решила апелляция

Апелляционный суд с этими выводами не согласился. Коллегия судей отметила, что в случае отказа во внесении изменений в актовую запись гражданского состояния орган ГРАГС обязан надлежащим образом обосновать свое решение и разъяснить право заявителя обжаловать его в суде. Законодательство предусматривает возможность судебного обжалования такого отказа.

Суд отметил, что каждый имеет право на защиту своих личных неимущественных прав, в том числе способом обязания органа ГРАГС внести соответствующие изменения в актовую запись о рождении, если в ней есть ошибки.

Исследовав материалы дела, апелляционный суд установил, что актовая запись о рождении истицы содержит ошибки и является неполной. Такие неточности касаются персональных данных личности — сведений, по которым ее можно идентифицировать, — и влияют на реализацию ее личных неимущественных прав. Следовательно, их необходимо исправить путем внесения соответствующих изменений в актовую запись.

