  1. В Україні

Українцям пояснили, що робити у разі втрати паспорта за кордоном

22:54, 6 травня 2026
Перше правило – не панікувати, друге правило – отримайте «білий паспорт».
У Міністерстві закордонних справ України роз’яснили алгоритм дій для громадян, які під час перебування за кордоном втратили або стали жертвами крадіжки закордонного паспорта. Перше правило – не панікувати. Друге правило – отримайте «білий паспорт».

Насамперед громадянину необхідно звернутися до найближчого відділення місцевої поліції та отримати довідку, протокол або інший офіційний документ, який підтверджує звернення щодо втрати чи викрадення паспорта. При цьому чекати, поки поліція буде шукати документ, не потрібно.

Після цього з отриманою довідкою слід звернутися до найближчого консульства або консульського відділу посольства України. У МЗС радять взяти із собою будь-які документи, які можуть підтвердити особу та громадянство України, наприклад внутрішній паспорт. Якщо таких документів у вас з собою немає, співробітник консульства зробить відповідний запит в Україну для підтвердження інформації про вас.

Після встановлення особи та підтвердження громадянства консул оформлює посвідчення особи на повернення в Україну, яке також називають «білим паспортом» через колір обкладинки.

У МЗС пояснили, що цей документ є спрощеним варіантом паспорта та видається на строк до 30 днів. Він дозволяє лише повернутися в Україну і не дає права на подальші подорожі іншими країнами.

