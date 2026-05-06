  1. В Украине

Украинцам объяснили, что делать в случае потери паспорта за границей

22:54, 6 мая 2026
Первое правило – не паниковать, второе правило – получите «белый паспорт».
В Министерстве иностранных дел Украины разъяснили алгоритм действий для граждан, которые во время пребывания за границей потеряли или стали жертвами кражи заграничного паспорта. Первое правило – не паниковать. Второе правило – получить «белый паспорт».

Прежде всего гражданину необходимо обратиться в ближайшее отделение местной полиции и получить справку, протокол или другой официальный документ, подтверждающий обращение по поводу потери или кражи паспорта. При этом ждать, пока полиция будет искать документ, не нужно.

После этого с полученной справкой следует обратиться в ближайшее консульство или консульский отдел посольства Украины. В МИД советуют взять с собой любые документы, которые могут подтвердить личность и гражданство Украины, например внутренний паспорт. Если таких документов при себе нет, сотрудник консульства сделает соответствующий запрос в Украину для подтверждения информации о вас.

После установления личности и подтверждения гражданства консул оформляет удостоверение личности на возвращение в Украину, которое также называют «белым паспортом» из-за цвета обложки.

В МИД пояснили, что этот документ является упрощенным вариантом паспорта и выдается сроком до 30 дней. Он позволяет только вернуться в Украину и не дает права на дальнейшие поездки в другие страны.

