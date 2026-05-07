Якщо на касі товар дорожчий, ніж в рекламі — магазин ризикує отримати штраф

07:36, 7 травня 2026
Покупець поскаржився на «персональну знижку» у Viber, яка виявилася меншою на касі — після перевірки мережевий магазин оштрафували.
На Івано-Франківщині магазин обіцяв покупцю «велику персональну знижку» на дитячі памперси, але реальна ціна виявилася іншою. Держпродспоживслужба оштрафувала мережевий магазин на 4059 гривень за недостовірну рекламу.

Зокрема, споживач отримав у Viber рекламне повідомлення з індивідуальною пропозицією та значною знижкою на товар. Однак під час перевірки фахівці встановили, що фактичний розмір знижки не відповідав заявленому в рекламі.

Така інформація могла вводити покупців в оману щодо реальних умов покупки та має ознаки недобросовісної реклами.

Закон вимагає, щоб реклама акцій і знижок була достовірною та чіткою. Зокрема, вона повинна містити інформацію про розмір знижки, умови проведення акції, а також дату початку і завершення зниження ціни на товар.

За результатами перевірки підприємству виписали штраф у розмірі 4059 гривень та наголосили на необхідності дотримуватися вимог законодавства про рекламу.

Фахівці закликали підприємців відповідально ставитися до поширення рекламної інформації, а споживачів — уважно перевіряти умови акційних пропозицій.

штраф Держспоживслужба Держпродспоживслужба захист прав споживачів

