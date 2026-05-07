  1. В Украине

Если на кассе товар дороже, чем в рекламе — магазин рискует получить штраф

07:36, 7 мая 2026
Покупатель пожаловался на «персональную скидку» в Viber, которая оказалась меньше на кассе — после проверки сетевой магазин оштрафовали.
В Ивано-Франковской области магазин обещал покупателю «большую персональную скидку» на детские памперсы, однако реальная цена оказалась другой. Госпродпотребслужба оштрафовала сетевой магазин на 4059 гривен за недостоверную рекламу.

В частности, потребитель получил в Viber рекламное сообщение с индивидуальным предложением и значительной скидкой на товар. Однако во время проверки специалисты установили, что фактический размер скидки не соответствовал заявленному в рекламе.

Такая информация могла вводить покупателей в заблуждение относительно реальных условий покупки и имеет признаки недобросовестной рекламы.

Закон требует, чтобы реклама акций и скидок была достоверной и четкой. В частности, она должна содержать информацию о размере скидки, условиях проведения акции, а также дате начала и окончания снижения цены на товар.

По результатам проверки предприятию выписали штраф в размере 4059 гривен и подчеркнули необходимость соблюдения требований законодательства о рекламе.

Специалисты призвали предпринимателей ответственно относиться к распространению рекламной информации, а потребителей — внимательно проверять условия акционных предложений.

штраф / штрафы Госпотребслужба Госпродпотребслужба защита потребителей

